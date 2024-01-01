Trainn

Trainn

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: trainn.co

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Платформа обучения клиентов для современных команд. Создавайте видеоролики о продуктах и ​​интерактивные руководства, базу знаний и Академию с тестами и сертификатами — и все это без зависимости от дизайна и разработчиков.

Веб-сайт: trainn.co

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