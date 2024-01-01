Альтернативы - TrainBeyond
ClassVR
classvr.com
ClassVR — это универсальная платформа, использующая возможности виртуальной и дополненной реальности для образования и обучения — от классной комнаты до зала заседаний.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
FundamentalVR
fundamentalsurgery.com
Стратегический партнер, помогающий лидерам производителей медицинского оборудования решить проблему «разрыва в компетентности при масштабе» и добиться коммерческого успеха.
Motive.io
motive.io
Платформа Motive Training Platform — это полный набор инструментов, который дает специалистам по обучению возможность создавать и контролировать свое обучение в виртуальной реальности, упрощая создание и распространение учебных материалов по виртуальной реальности в большом масштабе.
CenarioVR
cenariovr.com
Создавайте захватывающие впечатления с помощью самой простой платформы VR.
Warp VR
warpvr.com
Warp VR — это самый простой и мощный способ создания и масштабирования интерактивных сценариев VR-обучения и адаптации на основе историй для предприятий, учебных агентств и образования. Такие компании, как ASML, Erste Bank, KLM, Shell и Tata Steel, используют Warp VR для обучения своих сотрудников т...
Viar360
viar360.com
Viar360 — это наиболее интуитивно понятная платформа для создания и публикации, которая сокращает время, усилия и знания, необходимые для создания увлекательного обучения и обучения с использованием 360° видео и фотографий. Viar360 позволяет создавать захватывающие сценарии обучения, которые ваши уч...