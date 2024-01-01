TradeX — это биржа для торговли на основе событий, которые влияют на вашу повседневную жизнь. Мы — самая упрощенная в мире биржа деривативов, на которой вы можете торговать «да» или «нет» (независимо от того, произойдет ли какое-либо событие). TradeX позволяет людям торговать тем, что для них важно. Примеры: изменение климата, транспорт, валюты, ВВП, дела Омикрона, уровень инфляции, запуск фильма, следующий президент и многое другое.

Веб-сайт: tradexapp.co

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