Tracksy — это генеративная система искусственного интеллекта, призванная помочь создателям музыки воплотить свои идеи в жизнь, позволяя им легко создавать уникальную музыку без лицензионных отчислений без какого-либо предварительного опыта. Система призвана быть удобной для пользователя и доступной для всех уровней знаний и предоставляет создателям музыки бесплатную платформу, позволяющую им начать разработку своих собственных песен. Tracksy предлагает на выбор широкий спектр стилей и жанров, включая электронную и EDM, а также образцы треков, которые можно использовать в качестве вдохновения для создания музыки. Каждый сэмпл трека помечен с указанием его настроения, жанра и продолжительности, что позволяет создателям музыки выбрать правильный тип звука для своих нужд. Уникальность Tracksy заключается в использовании генеративной технологии искусственного интеллекта для создания оригинальной музыки, не требующей лицензионных отчислений. Это означает, что создатели музыки могут использовать созданные ими треки для любых целей, не опасаясь нарушения авторских прав. В целом, Tracksy предлагает инновационное решение для создателей музыки, которые хотят раскрыть свой творческий потенциал с помощью создания музыки с помощью искусственного интеллекта. Простота использования платформы и набор опций обеспечивают доступную отправную точку для музыкантов всех уровней, а ее уникальный подход к созданию музыки делает ее интересным дополнением к ландшафту музыкальных инструментов искусственного интеллекта.

Веб-сайт: tracksy.ai

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