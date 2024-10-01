Альтернативы - TouchBistro
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, предлагающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-проце...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, агрегатор торговых услуг и мобильные платежи, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программные и аппаратные платежные продукты и расширила сферу услуг для малого бизнеса. Компания была основана в 2009 году...
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms помогает операторам гостиничного бизнеса увеличивать прибыль с помощью бронирования без комиссий, виртуального списка ожидания, управления столами, профилей гостей, маркетинга по электронной почте и многого другого. Компания обеспечивает прямое бронирование с помощью универсальной системы...
OpenTable
opentable.com
OpenTable помогает ресторанам делать то, что они делают лучше всего — лучше. Независимо от того, хотят ли владельцы ресторанов заполнить больше мест, обеспечить более плавную смену, наладить отношения с гостями или увеличить доход, у OpenTable есть простые в использовании решения. Клиенты подключают...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast — это ресторанная система продаж и управления, которая помогает ресторанам совершенствовать свою деятельность, увеличивать продажи и повышать качество обслуживания гостей.
7shifts
7shifts.com
7shifts — это универсальная платформа для управления командой ресторанов, которая помогает операторам: 1) Принимать более выгодные решения. Вы получите информацию, необходимую для ежедневного принятия оптимальных командных и операционных решений. Достигайте своих трудовых показателей с помощью соблю...
Clover
clover.com
Clover заменяет ваш кассовый аппарат, платежный терминал, принтер чеков и сканер штрих-кодов интегрированным набором продуктов. Принимайте кредитные карты, EMV и Apple Pay.
Lightspeed
lightspeedhq.com
Lightspeed Restaurant POS — это универсальная ресторанная платформа, которая помогает предприятиям гостиничного бизнеса упрощать, масштабировать и обеспечивать исключительное качество обслуживания клиентов. Владельцы ресторанов могут понять свой бизнес с помощью подробных отчетов за считанные минуты...
Elementary POS
elementarypos.com
Элементарный POS — это ваш мобильный кассовый аппарат или сложная система торговой точки, адаптированная к вашим конкретным требованиям. За единую справедливую цену вы получаете доступ к бесчисленным функциям, предназначенным для упрощения и ускорения ваших бизнес-процессов, а также к неограниченном...
Tock
exploretock.com
Комплексная платформа бронирования Tock предоставляет поставщикам услуг гостеприимства инструменты, необходимые для построения успешного бизнеса и предоставления исключительных впечатлений. Благодаря надежным возможностям управления таблицами и лучшей в своем классе поддержке Tock обеспечивает полны...
ResDiary
resdiary.com
esDiary — один из ведущих мировых поставщиков услуг онлайн-бронирования ресторанов, обслуживающий более 13,9 миллионов посетителей в месяц в более чем 9000 ресторанах в 59 странах. ResDiary — это веб-приложение, продаваемое как программное обеспечение как услуга и доступное через Интернет. Штаб-квар...
Epos Now
eposnow.com
Epos Now работает практически со всем оборудованием POS. Программное обеспечение Epos Now идеально подходит как для предприятий розничной торговли, так и для гостиничного бизнеса, поскольку его можно масштабировать с одного устройства на множество.
Restora POS
restorapos.com
Restora POS — это решение для автоматизации нового поколения для предпринимателей ресторанного бизнеса. Великолепное программное обеспечение для выставления счетов в POS-терминалах для ресторанов, которое может выполнять все операции в вашем ресторане. Restora POS предлагает передовое цифровое управ...
SpotOn
spoton.com
SpotOn — одна из самых быстрорастущих компаний по разработке программного обеспечения и платежей, предоставляющая технологии и поддержку, которые помогают местному бизнесу — и людям, которые ими управляют, — добиться успеха на своих собственных условиях. SpotOn, известная своей гибкой облачной техно...
Zenput
zenput.com
Zenput теперь является частью Crunchtime — ведущего программного обеспечения для управления операциями для ресторанных брендов и операторов общественного питания. Zenput — это платформа выполнения операций, используемая такими брендами, как Chipotle, Domino's, Sweetgreen, для автоматизации развертыв...
IVEPOS
ivepos.com
IVEPOS — это бесплатное программное обеспечение POS (точки продаж), созданное Intuition Systems для вашего ресторана, розничных магазинов, кафе, бара, пекарни, кофейни, продуктового магазина, салона и спа, автомойки, фургона с едой и пиццерии. Используйте систему точек продаж IVEPOS вместо кассового...
Foodics
foodics.com
Foodics — это универсальное решение для управления ресторанами и точками продаж, которое помогает владельцам бизнеса любого размера и типа осуществлять свою деятельность плавно и точно. Мы открываем владельцам ресторанов дверь в экосистему, которая позволяет им получать выгоду от интеграции многих с...
BentoBox
getbento.com
Познакомьтесь с технологией, которая делает ресторанное волшебство реальностью. BentoBox помогает ресторанам по всему миру создавать лучшие впечатления для своих клиентов и сотрудников — от дизайна веб-сайта до решений для онлайн-заказа и оплаты.
Rezku POS
rezku.com
Rezku — это самая мощная на сегодняшний день система ресторанных торговых точек и многое другое. Rezku включает в себя все, что необходимо концепциям обслуживания продуктов питания и напитков для развития своего бизнеса, включая онлайн-заказы «white-label», расширенную отчетность, управление запасам...
POSApt
posapt.au
POSApt — это программное решение для точек продаж (POS) для индустрии гостеприимства и розничной торговли. POSApt, доступный по всей Австралии, является одним из лучших поставщиков POS-систем в Австралии.
orderbird
orderbird.com
Пусть ваше гостеприимство растет! С нашей POS-системой вы добьетесь большего успеха, сэкономите время и деньги и уменьшите стресс. Опыт работы с orderbird в Германии, Австрии, Швейцарии, Великобритании, Ирландии и Франции.
Owner.com
owner.com
Owner.com — это универсальная платформа, которую независимые рестораны используют для усиления своего цифрового присутствия. Оно дает независимым ресторанам технологические и маркетинговые суперсилы таких крупных брендов, как Domino's, Chick Fil-A и SweetGreen. Платформа может обеспечить все: от веб...
Lavu
lavu.com
Lavu — это решение для торговых точек, предназначенное для использования в ресторанах с полным спектром услуг, быстрого обслуживания и франчайзингах, от баров, ночных клубов и залов до фургонов с едой и кафе. Система управления рестораном Lavu выходит за рамки простого размещения заказов и приема пл...
Grubtech
grubtech.com
Grubtech предоставляет ресторанам и предприятиям пищевой промышленности интегрированные решения, оптимизирующие и централизующие все: от обработки заказов, приготовления еды до доставки. Их флагманский продукт gOnline легко интегрирует фрагментированные системы и сторонние приложения в единую экосис...
Apicbase
apicbase.com
Получите полную видимость задней части дома Устраните разрыв между теоретическими и фактическими затратами на еду в ваших ресторанах, темных кухнях и центральных кухнях, используя ведущее в отрасли программное обеспечение для управления ресторанами.
SALIDO
salido.com
SALIDO — это ресторанная ОС, единая платформа, которая объединяет операции вашего ресторана под одним логином. Независимо от того, являетесь ли вы оператором с одним или несколькими подразделениями, мы применяем подход корпоративного уровня для оптимизации всех ваших операций. SALIDO был создан с уч...
Faturah POS
faturah.com
Cloud POS Ускорьте работу вашего ресторана с помощью решений Faturah! Ваш универсальный магазин для беззаботного и сверхэффективного ресторанного бизнеса.
Parrot
pos.parrotsoftware.io
Полный контроль над вашим рестораном Наш терминал обеспечивает 100% точность всех транзакций. С помощью Parrot устраните разницу в сокращении денежных средств по картам и верните душевное спокойствие о своих финансах.
BeyondMenu
beyondmenu.com
Оперативно обрабатывайте любые заказы, даже в часы пик. Выявите своих самых ценных посетителей и разумно планируйте маркетинговые кампании. BeyondMenu POS предоставляет подробные данные о вашем бизнесе. Теперь ваша очередь предпринимать действия, основанные на данных.
Yelli
yelliapp.com
Yelli — новое приложение, созданное специально для ресторанов и их сотрудников. Yelli, созданная официанткой, предоставляет вашей команде оптимизированную платформу для общения и обучения, упрощающую повседневные операции по обслуживанию. Неограниченное количество пользователей, никаких контрактов и...