Альтернативы - Topia

Localyze

localyze.com

Глобальные мобильные услуги — все на одной платформе. Какими бы ни были масштабы, каким бы ни был ваш талант, мы откроем ваш следующий шаг. От границ и бюрократии к открытости и простоте. С помощью Localyze мы переосмысливаем то, как люди передвигаются по работе, объединяя безупречные технологии, п...