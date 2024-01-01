Альтернативы - Topia
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...
Jobbatical
jobbatical.com
Jobbatical — это полностью настраиваемое программное обеспечение для управления иммиграцией и переездом, которое позволяет специалистам по глобальной мобильности, экспертам по иммиграции и HR-командам беспрепятственно управлять делами о международном найме, автоматизируя задачи и обеспечивая лучший ...
WayLit
waylit.com
WayLit упрощает иммиграционные операции для работодателей, одновременно повышая опыт иностранных сотрудников.
Localyze
localyze.com
Глобальные мобильные услуги — все на одной платформе. Какими бы ни были масштабы, каким бы ни был ваш талант, мы откроем ваш следующий шаг. От границ и бюрократии к открытости и простоте. С помощью Localyze мы переосмысливаем то, как люди передвигаются по работе, объединяя безупречные технологии, п...
Envoy Global
envoyglobal.com
Простой подход Envoy Global к спонсорству и управлению рабочими визами в США и за рубежом упрощает процесс подачи заявления для вас и сотрудников.