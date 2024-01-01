Альтернативы - Topia

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow (NYSE: NOW) делает мир лучше для всех. Наша облачная платформа и решения помогают оцифровать и унифицировать организации, чтобы они могли находить более разумные, быстрые и лучшие способы организации рабочего процесса. Таким образом, сотрудники и клиенты могут быть более связанными, более...

Jobbatical

Jobbatical

jobbatical.com

Jobbatical — это полностью настраиваемое программное обеспечение для управления иммиграцией и переездом, которое позволяет специалистам по глобальной мобильности, экспертам по иммиграции и HR-командам беспрепятственно управлять делами о международном найме, автоматизируя задачи и обеспечивая лучший ...

WayLit

WayLit

waylit.com

WayLit упрощает иммиграционные операции для работодателей, одновременно повышая опыт иностранных сотрудников.

Localyze

Localyze

localyze.com

Глобальные мобильные услуги — все на одной платформе. Какими бы ни были масштабы, каким бы ни был ваш талант, мы откроем ваш следующий шаг. От границ и бюрократии к открытости и простоте. С помощью Localyze мы переосмысливаем то, как люди передвигаются по работе, объединяя безупречные технологии, п...

Envoy Global

Envoy Global

envoyglobal.com

Простой подход Envoy Global к спонсорству и управлению рабочими визами в США и за рубежом упрощает процесс подачи заявления для вас и сотрудников.

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