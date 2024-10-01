Альтернативы - Top Hat

Remind

remind.com

Remind — это коммуникационная платформа, которая достигает учащихся и их семей там, где они находятся. Мы верим, что отношения способствуют успеху в образовании, и создаем платформу, которая поддерживает обучение, где бы оно ни происходило. Сегодня платформа Remind является домом для одного из крупн...