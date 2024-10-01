Альтернативы - Top Hat

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas создан для того, чтобы облегчить преподавание и обучение для всех: от самых маленьких учеников до преподавателей колледжей и руководителей бизнеса.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Самый комплексный в Индии сайт и приложение для подготовки к экзаменам для банков, SSC, железных дорог, NRA CET, CTET, GATE, Defense, UPSC, LAW, MBA, NET, BBA и других штатов. Экзамены Sarkari. Получите ежедневные, еженедельные и ежемесячные текущие события, PDF-файлы с вопросами, викторины, серию б...

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos предлагает лучшие в своем классе калькуляторы, цифровые математические задания и учебные программы, которые помогут каждому учащемуся полюбить математику и полюбить ее изучение.

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

ManageBac

ManageBac

managebac.com

ManageBac создан для учеников, родителей, учителей, администраторов и координаторов, которые всегда в пути! С поддержкой нескольких учебных программ для всего IB Continuum (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE и универсальной модели «Build Your Own» (BYO).

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

Добро пожаловать в BYJU’S — The Learning App, крупнейшую программу онлайн-обучения в Индии! Приложение представляет собой идеальное сочетание увлекательных видеоуроков и индивидуального обучения. Оно создано, чтобы помочь учащимся практиковаться, изучать и понимать концепции в углубленной и простой ...

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Красивый бесплатный онлайн-калькулятор с расширенными функциями для вычисления процентов, дробей, показательных функций, логарифмов, тригонометрии, статистики и многого другого.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Избавьтесь от традиционной разрозненности технологий и дайте своим учителям возможность эффективно управлять всем учебным процессом с помощью отмеченной наградами системы PowerSchool Unified Classroom™. Сосредоточьтесь на каждом ученике с помощью простой в использовании технологии, которая соединяет...

Genially

Genially

genial.ly

Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

Создавайте замечательные классные сообщества вместе с родителями и учениками.

Padlet

Padlet

padlet.com

Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...

Clever

Clever

clever.com

Компания Clever родилась из разочарования соучредителя Дэна Кэрролла, работавшего техническим директором школы в Денвере. Его планы использовать технологии для экономии времени учителей и персонализации обучения были сорваны бесчисленными файлами CSV и забытыми паролями. Дэн вспоминает: «Я хотел быт...

Remind

Remind

remind.com

Remind — это коммуникационная платформа, которая достигает учащихся и их семей там, где они находятся. Мы верим, что отношения способствуют успеху в образовании, и создаем платформу, которая поддерживает обучение, где бы оно ни происходило. Сегодня платформа Remind является домом для одного из крупн...

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...

Visme

Visme

visme.co

Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Учащиеся делятся своим пониманием, отвечая на формирующие оценочные вопросы в различных форматах: викторины, быстрые опросы, выездные билеты и космические гонки. Как только учащиеся запустят приложение Socrative Student, им будет предложено присоединиться к учительской с помощью уникального кода учи...

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie — это предпочитаемая учителями платформа цифрового обучения, позволяющая преподавателям быстро и легко предоставлять персонализированную обратную связь и оценку учащимся с любыми способностями к обучению на любом устройстве. Showbie позволяет вам создать совместный интерактивный класс с помо...

Kognity

Kognity

kognity.com

Будьте лучшим учителем с Kognity. Kognity — это отмеченная наградами цифровая платформа, сочетающая в себе мощь технологий и педагогики для создания значительно более качественного опыта преподавания и обучения.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Ваш партнер по обучению теперь с искусственным интеллектом. В Toddle мы революционизируем методы работы учителей. С Toddle AI мы делаем гигантский шаг вперед в своем стремлении предоставить всем учителям инструменты, необходимые для предоставления прогрессивного образования, готового к будущему.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

В BlinkLearning мы адаптируем и распространяем цифровой образовательный контент от более чем 100 национальных и международных издателей. Через нашу учебную платформу мы предлагаем школам инструменты управления классом и онлайн-/офлайн-доступ к более чем 25 000 цифровых книг.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn — это отмеченная наградами программа обучения, которую полюбили более 40 миллионов детей за участие в занятиях по математике и английскому языку. Соответствует Common Core и различным государственным стандартам.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink — ведущий поставщик облачных образовательных продуктов, которые объединяют преподавателей и учащихся с классом, учебной программой и друг с другом более разнообразными и эффективными способами. Являясь ведущими сторонниками стандартов открытых данных, мы предлагаем мгновенный доступ к прил...

Learning Studio AI

Learning Studio AI

learningstudioai.com

Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Узнайте, кто мы и что мы можем предложить. Наша миссия проста: помочь людям добиться прогресса в своей жизни посредством обучения.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod предлагает интерактивную учебную платформу, которая объединяет формативное оценивание в реальном времени и динамические медиа для живого и самостоятельного обучения в классе и за его пределами. Nearpod работает с любыми технологиями обучения: от планшетов и смартфонов до ноутбуков и Chromebo...

360Learning

360Learning

360learning.com

360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.

Labster

Labster

labster.com

Вдохновляйте студентов с помощью иммерсивного обучения STEM. Доказано, что иммерсивные виртуальные лаборатории Labster привлекают студентов, снижают процент отсева и обеспечивают справедливые результаты обучения.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Привлекайте, оценивайте и персонализируйте свой класс с помощью Socrative! Преподаватели могут инициировать формативное оценивание с помощью викторин, быстрых опросов, выходных билетов и космических гонок с помощью приложения Socrative Teacher. Socrative мгновенно оценивает, суммирует и визуализируе...

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