Альтернативы - Top Hat
Canvas Student
instructure.com
Canvas создан для того, чтобы облегчить преподавание и обучение для всех: от самых маленьких учеников до преподавателей колледжей и руководителей бизнеса.
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американская транснациональная корпорация, предоставляющая хостинг для разработки программного обеспечения и контроля версий с использованием Git. Он предлагает функции распределенного контроля версий и управления исходным кодом (SCM) Git, а также свои собственные функции. Он обеспечи...
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business помогает компаниям оставаться конкурентоспособными в сегодняшних быстро меняющихся условиях труда, предлагая свежий обучающий контент по запросу через мощный рынок контента. Наша миссия — помочь сотрудникам делать все, что им предстоит сделать дальше — будь то следующий проект, навык,...
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Самый комплексный в Индии сайт и приложение для подготовки к экзаменам для банков, SSC, железных дорог, NRA CET, CTET, GATE, Defense, UPSC, LAW, MBA, NET, BBA и других штатов. Экзамены Sarkari. Получите ежедневные, еженедельные и ежемесячные текущие события, PDF-файлы с вопросами, викторины, серию б...
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos предлагает лучшие в своем классе калькуляторы, цифровые математические задания и учебные программы, которые помогут каждому учащемуся полюбить математику и полюбить ее изучение.
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.
ManageBac
managebac.com
ManageBac создан для учеников, родителей, учителей, администраторов и координаторов, которые всегда в пути! С поддержкой нескольких учебных программ для всего IB Continuum (PYP, MYP, CP, DP), IGCSE и универсальной модели «Build Your Own» (BYO).
BYJU'S
byjus.com
Добро пожаловать в BYJU’S — The Learning App, крупнейшую программу онлайн-обучения в Индии! Приложение представляет собой идеальное сочетание увлекательных видеоуроков и индивидуального обучения. Оно создано, чтобы помочь учащимся практиковаться, изучать и понимать концепции в углубленной и простой ...
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Красивый бесплатный онлайн-калькулятор с расширенными функциями для вычисления процентов, дробей, показательных функций, логарифмов, тригонометрии, статистики и многого другого.
PowerSchool
powerschool.com
Избавьтесь от традиционной разрозненности технологий и дайте своим учителям возможность эффективно управлять всем учебным процессом с помощью отмеченной наградами системы PowerSchool Unified Classroom™. Сосредоточьтесь на каждом ученике с помощью простой в использовании технологии, которая соединяет...
Genially
genial.ly
Genially — мировой лидер в области интерактивных визуальных коммуникаций. Используйте Genially в качестве универсального онлайн-инструмента для создания потрясающих презентаций, интерактивных изображений, инфографики, досье, викторин, резюме и т. д. и обогащайте их интерактивными и анимационными эфф...
ClassDojo
classdojo.com
Создавайте замечательные классные сообщества вместе с родителями и учениками.
Padlet
padlet.com
Padlet — это цифровой холст для создания красивых проектов, которыми легко делиться и работать над ними совместно. Он работает как лист бумаги. Мы даем вам пустую страницу – блокнот – и вы можете разместить на нем все, что захотите. Перетащите видео, запишите интервью, сделайте селфи, напишите свои ...
Clever
clever.com
Компания Clever родилась из разочарования соучредителя Дэна Кэрролла, работавшего техническим директором школы в Денвере. Его планы использовать технологии для экономии времени учителей и персонализации обучения были сорваны бесчисленными файлами CSV и забытыми паролями. Дэн вспоминает: «Я хотел быт...
Remind
remind.com
Remind — это коммуникационная платформа, которая достигает учащихся и их семей там, где они находятся. Мы верим, что отношения способствуют успеху в образовании, и создаем платформу, которая поддерживает обучение, где бы оно ни происходило. Сегодня платформа Remind является домом для одного из крупн...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — это ведущая платформа визуальных коммуникаций, которая позволяет каждому за считанные минуты создавать профессионально выглядящие и привлекательные видеоролики и презентации без каких-либо дизайнерских или технических навыков. Более 30 миллионов человек, в том числе 96% компаний из списка ...
Visme
visme.co
Visme — это универсальная платформа, позволяющая профессионалам, не связанным с дизайном, из ведущих компаний изменить способы создания, обмена и публикации привлекательных презентаций, документов, визуальных отчетов, визуализации данных и других визуальных форматов за меньшее время. Пользователи из...
Socrative Student
socrative.com
Учащиеся делятся своим пониманием, отвечая на формирующие оценочные вопросы в различных форматах: викторины, быстрые опросы, выездные билеты и космические гонки. Как только учащиеся запустят приложение Socrative Student, им будет предложено присоединиться к учительской с помощью уникального кода учи...
Showbie
showbie.com
Showbie — это предпочитаемая учителями платформа цифрового обучения, позволяющая преподавателям быстро и легко предоставлять персонализированную обратную связь и оценку учащимся с любыми способностями к обучению на любом устройстве. Showbie позволяет вам создать совместный интерактивный класс с помо...
Kognity
kognity.com
Будьте лучшим учителем с Kognity. Kognity — это отмеченная наградами цифровая платформа, сочетающая в себе мощь технологий и педагогики для создания значительно более качественного опыта преподавания и обучения.
Toddle
toddleapp.com
Ваш партнер по обучению теперь с искусственным интеллектом. В Toddle мы революционизируем методы работы учителей. С Toddle AI мы делаем гигантский шаг вперед в своем стремлении предоставить всем учителям инструменты, необходимые для предоставления прогрессивного образования, готового к будущему.
BlinkLearning
blinklearning.com
В BlinkLearning мы адаптируем и распространяем цифровой образовательный контент от более чем 100 национальных и международных издателей. Через нашу учебную платформу мы предлагаем школам инструменты управления классом и онлайн-/офлайн-доступ к более чем 25 000 цифровых книг.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn — это отмеченная наградами программа обучения, которую полюбили более 40 миллионов детей за участие в занятиях по математике и английскому языку. Соответствует Common Core и различным государственным стандартам.
ClassLink
classlink.com
ClassLink — ведущий поставщик облачных образовательных продуктов, которые объединяют преподавателей и учащихся с классом, учебной программой и друг с другом более разнообразными и эффективными способами. Являясь ведущими сторонниками стандартов открытых данных, мы предлагаем мгновенный доступ к прил...
Learning Studio AI
learningstudioai.com
Превратите любой предмет в потрясающий онлайн-курс с помощью LearningStudioAI. Наш инструмент разработки на базе искусственного интеллекта упрощает создание курсов, поэтому вы можете сосредоточиться на самом важном — создании интересного контента. Наслаждайтесь плавным масштабированием на всех уст...
Pearson Online Classroom
pearson.com
Узнайте, кто мы и что мы можем предложить. Наша миссия проста: помочь людям добиться прогресса в своей жизни посредством обучения.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod предлагает интерактивную учебную платформу, которая объединяет формативное оценивание в реальном времени и динамические медиа для живого и самостоятельного обучения в классе и за его пределами. Nearpod работает с любыми технологиями обучения: от планшетов и смартфонов до ноутбуков и Chromebo...
360Learning
360learning.com
360Learning — это LMS для совместного обучения. Мы даем возможность компаниям повышать квалификацию изнутри, превращая своих экспертов в чемпионов по развитию сотрудников, клиентов и партнеров.
Labster
labster.com
Вдохновляйте студентов с помощью иммерсивного обучения STEM. Доказано, что иммерсивные виртуальные лаборатории Labster привлекают студентов, снижают процент отсева и обеспечивают справедливые результаты обучения.
Socrative Teacher
socrative.com
Привлекайте, оценивайте и персонализируйте свой класс с помощью Socrative! Преподаватели могут инициировать формативное оценивание с помощью викторин, быстрых опросов, выходных билетов и космических гонок с помощью приложения Socrative Teacher. Socrative мгновенно оценивает, суммирует и визуализируе...