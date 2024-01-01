Альтернативы - ToMate AI
Notion
notion.so
Notion — это приложение, предоставляющее такие компоненты, как базы данных, канбан-доски, вики, календари и напоминания. Пользователи могут подключать эти компоненты для создания собственных систем управления знаниями, ведения заметок, управления данными, управления проектами и т. д. Эти компоненты ...
Grammarly
grammarly.com
Grammarly — американская транснациональная технологическая компания, которая разрабатывает одноименное программное обеспечение — инструмент для цифрового письма на английском языке, использующий искусственный интеллект и обработку естественного языка. Благодаря алгоритмам машинного и глубокого обуче...
QuillBot
quillbot.com
Инструменту перефразирования QuillBot доверяют миллионы людей по всему миру, поскольку он позволяет переписывать предложения, абзацы или статьи с использованием современного искусственного интеллекта.
Wordtune
wordtune.com
Ваши мысли словами. Скажите именно то, что вы имеете в виду, посредством ясного, убедительного и достоверного письма.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...
AI Writer
ai-writer.com
Создавайте точный, релевантный и качественный контент за 2 минуты. AI-Writer — это самая точная платформа для создания контента, использующая самые современные модели написания искусственного интеллекта для создания статей только из заголовка.
Jenni AI
jenni.ai
Зарядите свою следующую исследовательскую работу. Исследуйте и напишите свою следующую статью с помощью JenniAI.
Copy.ai
copy.ai
Мы создали самого продвинутого в мире копирайтера с искусственным интеллектом, который позволяет вам создавать маркетинговые тексты за считанные секунды!
Jasper
jasper.ai
Создавайте контент в 5 раз быстрее с помощью искусственного интеллекта. Jasper — это инструмент копирайтинга высочайшего качества с искусственным интеллектом, получивший более 3000 пятизвездочных отзывов. Лучше всего подходит для написания постов в блогах, контента для социальных сетей и маркетингов...
Podium
podium.com
Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.
NovelAI
novelai.net
AI Storyteller на базе GPT. Под руководством искусственного интеллекта создавайте уникальные истории, захватывающие истории, соблазнительные романы или просто дурачьтесь. Все пойдет!
Spike
spikenow.com
Мощная папка «Входящие» Spike включает в себя диалоговую электронную почту, задачи, заметки, документы для совместной работы, хранилище файлов и календарь — все в одном канале.
Murf AI
murf.ai
Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...
ProWritingAid
prowritingaid.com
Ваш личный тренер по письму. Средство проверки грамматики, редактор стилей и наставник по письму в одном пакете. Хорошее письмо зависит от гораздо большего, чем просто правильная грамматика. Вам нужен инструмент редактирования, который также выявляет проблемы стиля и сравнивает ваши произведения с п...
Bitrix24
bitrix24.com
Битрикс24 — бесплатная (для малого бизнеса) платформа социального предпринимательства. Это единое рабочее пространство, которое обрабатывает множество аспектов повседневных операций и задач. Создайте свою собственную социальную сеть за считанные минуты!
Craft
craft.do
Созданный с нуля для цифровых устройств, Craft возвращает удовольствие от письма. Craft — это инструмент для создания красивых документов и заметок, а также для обмена своими мыслями. Всем, что вы создаете в Craft, можно поделиться одним нажатием. Craft поддерживает встроенную уценку, обратные ссыл...
Rytr
rytr.me
Rytr — это инструмент для письма на базе искусственного интеллекта, который поможет вам создать высококачественный контент всего за несколько секунд и за небольшую плату!
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy — это ваш цифровой помощник по исследованиям, который читает за вас статьи и рассказывает о самых ярких моментах! Scholarcy преобразует ваши документы в доступные для поиска общие библиотеки сводных карточек, доступные на любом устройстве, с возможностью совместного ведения заметок и анно...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Writesonic
writesonic.com
Writesonic позволяет вам очень легко создавать высокоэффективные статьи, целевые страницы, рекламные объявления, описания продуктов и многое другое за считанные секунды.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Paperpal
paperpal.com
Откройте для себя будущее академического письма. Повысьте свои шансы на успех с помощью тематических языковых предложений в режиме реального времени, которые помогут вам писать лучше и быстрее!
Smodin
smodin.io
Миссия Smodin — сделать повседневные приложения доступными для всех языков. Мы в первую очередь ориентированы на помощь студентам, писателям, преподавателям и виртуальным работникам в их повседневной работе.
Fibery
fibery.io
Бесконечно гибкое рабочее пространство для объединения всех процессов компании без использования кода. Создавайте пространства, соединяйте их вместе, приглашайте товарищей по команде и сделать что-нибудь крутое.
HyperWrite
hyperwriteai.com
Ваш личный помощник по письму. HyperWrite предоставляет подсказки и дополнения к предложениям для улучшения вашего письма, где бы вы ни писали.
Simplified
simplified.com
Универсальная платформа цифрового дизайна, которая поможет вам создавать контент, масштабировать свой бренд и сотрудничать с вашей командой, как никогда раньше. Все, что вам нужно, чтобы рассказать свою историю, в одном месте.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite — это непредвзятый, всегда готовый прочитать еще один черновик, никогда не исчерпавший идей даже в 3 часа ночи партнер по написанию ИИ, о котором вы всегда мечтали.️
Paraphraser
paraphraser.io
Paraphraser — лучший инструмент для перефразирования предложений и переписывания эссе. Наш преобразователь слов может менять структуру предложений и заменять синонимы.
Writer
writer.com
Writer — это помощник по написанию текстов с искусственным интеллектом, который помогает всем членам вашей команды хорошо писать. Создавайте понятный, последовательный и фирменный контент повсюду. Попробуйте бесплатно сегодня.