Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

tolk.ai — это платформа автоматизации взаимоотношений с клиентами, предназначенная для руководителей бизнеса. Платформа автоматизации без кода для поддержки клиентов и привлечения потенциальных клиентов. Наши интеллектуальные виртуальные агенты на базе искусственного интеллекта динамически решают или сортируют запросы ваших клиентов.

Веб-сайт: tolk.ai

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