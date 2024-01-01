Toks AI — это инструмент на базе искусственного интеллекта для создания контента и копирайтинга. Приложение разработано для простоты использования и эффективного производства контента. Он идеально подходит для тех, кто занимается созданием контента для различных платформ, например сообщений в блогах, текстов для социальных сетей, маркетинговых копий и электронных писем. Пользователи могут легко создавать, настраивать и обмениваться контентом в Интернете, а также планировать публикации для автоматической публикации в своих каналах социальных сетей. Помимо создания контента, Toks AI предлагает мультимедийный редактор для дальнейшей настройки вывода, включая включение элементов бренда пользователя. Благодаря большой библиотеке стоковых изображений, доступной одним щелчком мыши, пользователи могут обогатить свой контент соответствующими визуальными эффектами. Более того, этот инструмент позиционируется как бизнес-ресурс, который помогает владельцам бизнеса, маркетинговым агентствам, командам стартапов, менеджерам социальных сетей и маркетологам по электронной почте создавать привлекательные тексты для своих кампаний. Toks AI также обеспечивает творческую автоматизацию, позволяя пользователям создавать произведения искусства или изображения с помощью ИИ, тем самым выступая в качестве творческого помощника. Он направлен на быстрое получение результатов высочайшего качества, оптимизируя создание и распространение контента.

Веб-сайт: toks.ai

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