Альтернативы - Together Software
Pluralsight
pluralsight.com
Что такое плюралсайт? По мере развития вашей отрасли и бизнес-модели вам необходимо решение для обучения, которое поможет вам внедрять ключевые инновации вовремя и в рамках бюджета. С помощью нашей платформы вы можете оценить технические возможности ваших команд, согласовать обучение с ключевыми биз...
iMocha
imocha.io
iMocha предоставляет организациям комплексную платформу и решение для реализации стратегии «Skills-First» с помощью своей запатентованной платформы нового поколения для оценки навыков и анализа навыков на основе искусственного интеллекта — для привлечения талантов (FTE и контингентов), а также для в...
Skillsoft
skillsoft.com
О Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) предоставляет преобразующий опыт обучения, который побуждает организации и людей расти вместе. Компания сотрудничает с корпоративными организациями и обслуживает глобальное сообщество учащихся, готовя сегодняшних сотрудников к экономике завтрашнего дня. Благодаря S...
BetterUp
betterup.com
Управляйте талантами, чтобы изменить результаты бизнеса. Поменяйте неопределенность на уверенность с помощью единственной платформы, которая объединяет коучинг, науку и опыт, основанный на искусственном интеллекте, для создания гибкости, устойчивости и адаптируемости, необходимых вашей организации,...
Valence
valence.co
Valence — единственная платформа для командной работы для менеджеров, которая улучшает здоровье команды, взаимодействие и производительность, необходимые для современного рабочего места. Valence предоставляет каждому менеджеру инструменты и информацию, необходимые для понимания состояния здоровья св...
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor — это платформа наставничества, которая объединяет основателей, маркетологов, практиков роста и специалистов по продуктам с опытными наставниками из различных отраслей. За фиксированную ежемесячную плату пользователи могут получить доступ к неограниченному количеству индивидуальных заня...
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor предлагает организациям и корпорациям доступ к фирменной настраиваемой программе онлайн-наставничества. Наша передовая и продуманная технология наставничества в сочетании с персонализированным управлением проектами, консультированием и поддержкой позволяет создать успешное решение настав...
Torch
torch.io
Torch — это платформа развития персонала, которая раскрывает потенциал людей, команд и организаций. С Torch вы можете предоставлять инклюзивные, интегрированные и эффективные программы коучинга и наставничества, которые способствуют успеху ваших сотрудников и вашей организации. Ведущие бренды исполь...
Wilco
trywilco.com
Wilco обеспечивает более высокий уровень успешной адаптации и снижает отток сотрудников, превращая процесс обучения в серию увлекательных практических задач. Благодаря Wilco новые клиенты изучают ваш продукт, обнаруживают его ценность и внедряют правильные рабочие процессы, выполняя реалистичные сце...
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach — это цифровая коучинговая платформа, предназначенная для специалистов сферы услуг, таких как тренеры, консультанты, терапевты и инструкторы. С Simply.Coach вы сможете: 1. Оцифровать свои операции. Сэкономьте до 30% времени, затрачиваемого на административную работу! 2. Повысьте качеств...
Cinode
cinode.com
Кто знает что, кто есть в наличии, что можно продать? Мы предоставляем важную информацию о продажах, доставке и навыках, которых вам сейчас не хватает. Cinode — это универсальная платформа для ускорения роста вашей консалтинговой компании. Мы не зря являемся лучшим выбором в Скандинавии.
Qooper
qooper.io
Программное обеспечение Qooper Mentoring & Learning помогает компаниям запускать масштабные программы наставничества и обучения с помощью шаблонов дизайна программ наставничества, решений для сопоставления, отслеживания, обучения, руководства и отчетности с надежной интеграцией. Обслуживая клиентов ...
Draup
draup.com
Draup — это платформа на базе искусственного интеллекта, предназначенная как для руководителей HR, так и для руководителей продаж. Он предлагает глубокую аналитику и данные для поддержки планирования рабочей силы, набора талантов и развития навыков для руководителей HR. Имея данные о талантах в реж...
Kahuna
joinkahuna.com
Продавайте подписку на свои экспертные знания с помощью ИИ. Расширьте свою способность давать советы с помощью специального ИИ-помощника, основанного на вашей уникальной базе знаний.
CoachHub
coachhub.io
CoachHub — это ведущая глобальная платформа для развития талантов, которая позволяет организациям создавать персонализированные, измеримые и масштабируемые программы коучинга для всего персонала, независимо от отдела и уровня стажа. Поступая таким образом, организации могут получить множество преиму...
Lightcast
lightcast.io
Lightcast создает ведущую глобальную платформу анализа талантов, помогая работодателям опережать тенденции в области рабочей силы, чтобы гарантировать, что они могут нанимать и удерживать нужных людей. Мы предоставляем аналитическую информацию, которая информирует всех кандидатов и сотрудников — от ...
Augmentir
augmentir.com
Умная цифровизация обеспечивает операционное совершенство Решение Augmentir для подключенных работников является признанным лидером в области технологий для операций на переднем крае. Ускорьте адаптацию сотрудников, сократите время достижения продуктивности, обеспечьте целевую переподготовку и пов...
Progression
progression.co
Определите и измерьте карьерный рост в вашей организации с помощью Progression — платформы номер один для развития карьеры. С помощью Progression вы можете: - Создавать и визуализировать структуру карьеры за часы, а не месяцы, с помощью шаблонов и искусственного интеллекта. - Создавать простые привы...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity — это ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ НАСТАВНИКА, предназначенное для создания и управления ЭФФЕКТИВНЫМИ программами наставничества. Mentornity — это настраиваемое решение, готовое для наставничества СОТРУДНИКОВ, наставничества СООБЩЕСТВА, обратного наставничества, наставничества сети выпускн...
Bravely
workbravely.com
Bravely — это решение для обучения нового поколения, которое централизует групповое обучение, индивидуальное обучение по запросу и цифровое микрообучение на одной платформе, которая вооружает сотрудников навыками, необходимыми для индивидуальной трансформации и достижения успеха на работе. Доступ к ...
EZRA Coaching
helloezra.com
EZRA Coaching раскрывает безграничный потенциал ваших сотрудников посредством коучинга в масштабе всего предприятия. EZRA — один из крупнейших поставщиков услуг коучинга в мире. Они обучают тысячи сотрудников таких корпоративных брендов, как Microsoft, Starbucks, Netflix, Nestle, Vodafone, AstraZene...
secure
mentoringcomplete.com
Mentoring Complete объединяет три десятилетия опыта наставничества. Кроме того, платформа предлагает универсальность при создании программ наставничества, соответствующих потребностям организаций. Он предлагает функцию точного сопоставления, которая автоматически создает совпадения, совместимые на 9...
Twiser
twiser.com
Twiser — это универсальный набор инструментов управления талантами, предназначенный для предприятий любого размера и отраслей. Платформа включает в себя широкий спектр продуктов, в том числе: • Постановка целей с помощью OKR • Помощник по OKR на базе искусственного интеллекта • Управление компетенци...
Mentessa
mentessa.com
Вы ищете решение для интеграции новых сотрудников, чтобы объединить их, а также улучшить благосостояние и производительность, предоставив каждому возможность для успешной карьеры? Mentessa — это платформа для совместного обучения, которая помогает сотрудникам учиться и работать вместе — на основе на...
Visual Workforce
visualworkforce.com
Посмотрите на своих сотрудников в совершенно новом свете. Визуализация на основе данных поможет вам связать нужных людей с нужными возможностями для достижения лучших результатов для вашего бизнеса.
agyleOS
agyleos.com
agyleOS — это платформа для людей и культуры для организаций, ориентированных на повышение квалификации. Мы предлагаем все инструменты, необходимые для создания и визуализации совместной и ориентированной на людей организационной культуры. Переопределите работу! Раскройте весь потенциал своей орган...
MuchSkills
muchskills.com
MuchSkills — это инструмент визуализации навыков и сильных сторон, который помогает отдельным людям и командам взглянуть на свои навыки по-новому, чтобы повысить производительность, вовлеченность и удовлетворенность работой, подбирая подходящего человека для подходящего проекта. В основе MuchSkills ...
Napta
napta.io
Napta — это SaaS-решение, созданное для реализации большего количества проектов и повышения заинтересованности сотрудников. Napta определяет лучший персонал для каждого проекта (на основе доступности, навыков, географического положения...) и обновляет ваш Excel для человеческих ресурсов! Napta улучш...
Skills Base
skills-base.com
Skills Base — это всемирно признанная платформа управления навыками, которая помогает командам и организациям понимать, измерять, оценивать, визуализировать данные о навыках и действовать на основе данных о навыках осмысленным и интуитивно понятным способом. Он был разработан для предприятий и коман...
TaskHuman
taskhuman.com
Платформа TaskHuman поддерживает сотрудников по мере их роста и адаптации в уникальных областях человеческого существования как в личном, так и в профессиональном плане. Мы применяем целостный подход к профессиональному совершенству, удовлетворяя потребности всех сотрудников посредством коучинга бла...