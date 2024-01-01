TLNT

TLNT

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tlnt.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

TLNT, запущенный в 2010 году, предоставляет новости, анализ и мнения о бизнесе HR для руководителей и специалистов по управлению персоналом и талантами. Охватываемые темы включают анализ и понимание управления талантами и персоналом, обучения и развития, льгот, компенсаций, права/этики, а также программного обеспечения и технологий для управления персоналом.

Веб-сайт: tlnt.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TLNT, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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