TLDR This

TLDR This

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Веб-сайт: tldrthis.com

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TLDR Это бесплатный онлайн-инструмент для резюмирования текста, который использует современный искусственный интеллект для автоматического сжатия длинных статей, документов, эссе или статей в ключевые абзацы резюме. Этот инструмент может использоваться всеми, кто перегружен информационной перегрузкой, например студентами, готовящимися к экзаменам, писателями, желающими быстро резюмировать свои статьи, учителями, которым необходимо резюмировать длинный документ или главу для своих учеников, или журналистами, которым необходимо резюмировать длинную статью для своей газеты или журнала. TLDR Это устраняет рекламу, всплывающие окна, графику и другие отвлекающие факторы в Интернете, обеспечивая вам чистое и целенаправленное чтение, а также позволяет выбирать наиболее важные моменты из текста и отфильтровывать слабые аргументы, необоснованные предположения, яркие фразы и отвлекающие факторы. Кроме того, инструмент автоматически извлекает информацию об авторе и дате, связанные изображения, заголовок и время чтения из новостных статей и сообщений в блогах. Он также интегрирован с расширениями браузера, поэтому статьи можно суммировать одним щелчком мыши.

Веб-сайт: tldrthis.com

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