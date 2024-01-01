TipLink

TipLink

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tiplink.io

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TipLink в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Отправляйте криптовалюту любому пользователю с помощью TipLink, даже если у него нет криптокошелька на Solana. Получить цифровой кошелек TipLink с такими активами, как NFT и токены, так же просто, как щелкнуть ссылку.

Веб-сайт: tiplink.io

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