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Tinkercad

Tinkercad

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: tinkercad.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Tinkercad — это бесплатное и простое в использовании приложение для 3D-проектирования, электроники и кодирования.

Веб-сайт: tinkercad.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tinkercad, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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