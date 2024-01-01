TimeSite Pro

TimeSite Pro

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Веб-сайт: timesitepro.com

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TimeSite Pro — это полностью настраиваемое облачное решение для отслеживания времени, расходов и выставления счетов, которое отличается простотой настройки и использования, но при этом имеет комплексную функциональность. Укажите ставки затрат и счетов, которые будут применяться к часам, которые ваши сотрудники учитывают для клиентов, проектов и мероприятий, что позволит вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. Данные о времени и расходах, утвержденные руководством, могут быть выставлены счету вашему клиенту. Timesite Pro взаимодействует с различными пакетами расчета заработной платы и бухгалтерского учета. Мобильное приложение TimeSite для смартфонов iPhone и Android позволяет вашей команде быстро записывать действия в расписании, где бы они ни находились. Местоположение записывается, когда задание или действие регистрируются в приложении. Детали расписания автоматически загружаются на наши облачные серверы. В конце недели сотрудники могут отправить свои табели учета рабочего времени из мобильного приложения на утверждение руководству. TimeSite Pro позволит вашим клиентам авторизовать работу, выполняемую в рамках проекта, до окончательного утверждения представленного расписания менеджерами. Менеджеры могут просматривать данные табеля учета рабочего времени, возвращать табели учета рабочего времени для исправления и повторной отправки или самостоятельно изменять данные табеля учета рабочего времени. Точно отслеживая оплачиваемое и неоплачиваемое время, TimeSite Pro позволяет вам легко увидеть, эффективно ли вы используете свои ресурсы. Вы можете установить пороговые значения бюджета и получать оповещения, когда вы превышаете оценку проекта. Это позволяет вашему руководству внимательно следить за ходом вашего проекта и быстро принимать меры в случае необходимости. Вы можете гибко распределять ставки затрат и счетов по часам, которые ваши сотрудники записывают для ваших клиентов, проектов и мероприятий, что позволяет вам отслеживать прибыльность выполняемой вами работы. TimeSite Pro предоставляет вам интегрированную функцию выставления счетов на основе табелей учета рабочего времени, представленных и утвержденных вашим руководством. Эти счета-фактуры затем можно экспортировать в ваш бухгалтерский пакет. TimeSite может легко справиться со сложными сценариями выставления счетов. Легко передавайте свои данные в TimeSite и из него. TimeSite Pro взаимодействует с MYOB, Xero, Quicken и другими. Табели учета рабочего времени и другую информацию можно легко экспортировать в различные форматы файлов. TimeSite имеет множество вариантов конфигурации, которые позволяют нашим пользователям настраивать свою систему различными способами. TimeSite может удовлетворить самые разнообразные требования: от изменения способа отображения расписаний до настройки клиентов, проектов и иерархии задач. TimeSite предлагает бесплатную пробную версию без необходимости использования кредитной карты и подписания контрактов, и вы можете начать и прекратить использование TimeSite Pro в любое время. Мы взимаем плату только с пользователей, которые действительно записывают время. Неактивные пользователи и администраторы бесплатны. Вы можете изменить количество подписок в любое время. TimeSite предоставляет неограниченную техническую поддержку и обновления продуктов, пока ваша подписка активна. Наши разработчики постоянно создают новые функции, которые добавляют дополнительных преимуществ TimeSite Pro. Подписываясь на TimeSite, вы инвестируете в решение для учета рабочего времени, которое соответствует требованиям наших клиентов и инновациям в отрасли. Мы будем рады оказать вам поддержку по телефону или через удаленный доступ.
Категории:
Business
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: timesitepro.com

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Альтернативы

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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clicktime.com

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projectfirstsoftware.com

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