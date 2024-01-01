Timesheets.com — это удобное и доступное решение для учета рабочего времени сотрудников для компаний, которые хотят сэкономить на заработной плате или увеличить выставление счетов. Сотрудники могут отслеживать свое время с помощью нашего мобильного сайта, а администраторы могут ограничить время присутствия сотрудников только определенными офисами. Наша система, соответствующая DCAA, имеет полный контрольный журнал и архитектуру разрешений, обеспечивающую безопасность и подотчетность. Отчеты можно экспортировать в ряд программных платформ для расчета заработной платы и бухгалтерского учета, включая QuickBooks.

Веб-сайт: timesheets.com

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