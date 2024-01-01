Альтернативы - TimeChimp
ClickUp
clickup.com
ClickUp — это универсальная платформа для повышения производительности. Это центр, где команды собираются вместе для планирования, организации и совместной работы с использованием задач, документов, чата, целей, досок и многого другого. ClickUp, легко настраиваемый всего за несколько щелчков мышью, ...
monday.com
monday.com
monday.com — это инструмент управления проектами, который позволяет организациям управлять задачами, проектами и командной работой. По состоянию на 2020 год компания обслуживает 100 000 организаций, в том числе множество нетехнических организаций. В июле 2019 года компания привлекла $150 млн при оце...
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects — это облачное программное обеспечение для управления проектами, имеющее более 200 000 клиентов по всему миру. Это помогает вам планировать свои проекты и выполнять их с совершенством. С помощью Projects вы можете легко назначать задачи, эффективно общаться как со своей командой, так и...
Connecteam
connecteam.com
Connecteam — это мобильное приложение для управления персоналом, включающее надежный набор инструментов, призванных помочь организациям с нерабочими командами улучшить коммуникацию, удержать персонал и повысить операционную эффективность. Connecteam позволяет менеджерам перевести свои бизнес-процесс...
Dayforce
dayforce.com
Dayforce — это глобальная платформа для современной рабочей силы. Корпоративное решение HCM Dayforce сочетает в себе расчет заработной платы, управление персоналом, льготы, управление талантами, управление персоналом и многое другое в одном облачном приложении, обеспечивая поддержку сегодняшней безг...
Zoho People
zoho.com
Создан для создания более счастливой рабочей силы. Мы заботимся о ваших HR-процессах, пока вы заботитесь о своих сотрудниках. У нас есть все: от найма, адаптации и управления посещаемостью до учета рабочего времени и оценки.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now — единственный универсальный облачный пакет управления персоналом, который адаптируется к вашему образу работы. Созданная на основе единой базы данных, ADP Workforce Now предлагает функции управления человеческими ресурсами, расчета заработной платы, льгот, управления талантами, уп...
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
Paylocity
paylocity.com
Наша универсальная программная платформа дает HR-специалистам возможность легко управлять повседневными задачами по расчету заработной платы, льгот, талантов и управлению персоналом. Но что отличает нас от других, так это то, что наши технологии опираются на культуру, которая действительно заботится...
Clockify
clockify.me
Самый популярный трекер свободного времени для команд Clockify помогает предприятиям любого размера, цифровым агентствам, неправительственным организациям и образовательным учреждениям отслеживать продуктивность и оплачиваемое рабочее время в рамках проектов. Платформа позволяет менеджерам указывать...
Keka
keka.com
Найм — это не просто одношаговый процесс, поскольку он включает в себя различные сложные этапы пути. А поиск подходящих талантов — это ступенька на пути к созданию успешной бизнес-среды. Таким образом, Keka предоставит вам потрясающие функции, такие как многоплатформенный поиск кандидатов, техническ...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track (ранее Toggl) — это приложение для отслеживания времени, управляемое компанией Toggl OÜ со штаб-квартирой в Таллинне, Эстония, которое предлагает онлайн-услуги отслеживания времени и отчетности через свой веб-сайт, а также мобильные и настольные приложения. Toggl Track отслеживает блок...
Paycom
paycom.com
В течение 25 лет компания Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC) упрощала бизнес и жизнь своих сотрудников с помощью простых в использовании технологий управления персоналом и расчета заработной платы, обеспечивая прозрачность благодаря прямому доступу к их данным. А благодаря первому в отрасли решению B...
Homebase
joinhomebase.com
Более 100 000 малых (но мощных) предприятий используют Homebase для управления своими почасовыми командами с помощью планирования сотрудников, учета рабочего времени и многого другого.
Jibble
jibble.io
Простое управление временем и посещаемостью для команд. Сотрудники могут отслеживать приход (или, как мы говорим, вход и выход) и уход с помощью веб-браузера, мобильного телефона или специальных часов с помощью iPad или планшета Android. В Slack и Microsoft Teams есть даже умный бот. Рабочее время т...
Rippling
rippling.com
Rippling предоставляет компаниям единое место для управления персоналом, информационными технологиями и финансами — по всему миру. Он объединяет все системы управления персоналом, которые обычно разбросаны по компании, такие как расчет заработной платы, расходы, льготы и компьютеры. Впервые вы может...
Harvest
getharvest.com
Harvest позволяет легко отслеживать время, получать информацию о прошлых проектах и получать оплату за свою работу. Специальные приложения и интеграция с популярными инструментами, такими как Asana и Slack, позволяют Harvest вписаться в рабочий процесс вашей команды. Широкий выбор визуальных отчет...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks — это онлайн-платформа для бухгалтерского учета и выставления счетов, которая экономит ваше время, автоматизирует работу администратора, обеспечивает порядок в ваших книгах и делает ваш бизнес профессиональным. FreshBooks считает, что ведение финансового учета должно быть простым и быстры...
Insightful
insightful.io
Insightful — это программное обеспечение для анализа рабочей силы и повышения производительности, которое помогает вам работать более информированно, используя полезную информацию о данных. Поймите, как ваша команда работает лучше всего, и повысьте производительность с помощью мониторинга производит...
HiBob
hibob.com
bob HRIS — это платформа управления персоналом, которая помогает динамичным компаниям максимально эффективно использовать своих сотрудников. Наше программное обеспечение для управления персоналом уникально, интуитивно понятно и умно.
Nifty
nifty.pm
Nifty — это универсальное рабочее пространство, позволяющее согласовывать людей, проекты и функции в вашей организации. Благодаря чату, задачам, целям, документам и файлам в одном месте — Nifty позволяет вам сосредоточиться на работе, а не жонглировать инструментами. Nifty помогает сократить циклы р...
Wrike
wrike.com
Wrike — самая мощная платформа для управления работой. Wrike, созданный для команд и организаций, желающих сотрудничать, творить и превосходить каждый день, объединяет всех и вся работу в одном месте, чтобы устранить сложность, повысить производительность и освободить людей, чтобы они могли сосредот...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com — единственная платформа с лучшими в своем классе возможностями работы с клиентами в сочетании с простым в использовании управлением проектами, которое нравится командам. Выполняйте работу вовремя и в рамках бюджета, устраняйте хаос среди клиентов и понимайте прибыльность — и все это на...
When I Work
wheniwork.com
When I Work — это простой способ для компаний планировать, отслеживать время и посещаемость, а также общаться со своими почасовыми сотрудниками. Поместите расписание и часы в карман каждого сотрудника с помощью бесплатных приложений для iOS и Android. Отслеживайте свободное время, доступность сотруд...
Deputy
deputy.com
Заместитель – это лучший менеджер по персоналу, предлагающий вам лучшие технологии в веб-решениях и мобильных приложениях. Упрощение планирования, расписания, постановки задач, общения между сотрудниками и административных задач. Благодаря великолепным приложениям и интеграции расчета заработной пла...
Legion
legion.co
Legion Technologies предоставляет самую инновационную в отрасли платформу управления персоналом. Это позволяет предприятиям одновременно максимизировать производительность труда и вовлеченность сотрудников. Платформа Legion WFM является интеллектуальной, автоматизированной и ориентированной на сотру...
Personio
personio.de
Personio — это универсальное программное обеспечение для управления персоналом, которое помогает раскрыть потенциал ваших сотрудников, позволяя вам управлять каждым этапом жизненного цикла сотрудника. Наше программное обеспечение упрощает процесс набора, адаптации, управления, развития и оплаты труд...
Paycor
paycor.com
Paycor дает лидерам возможность модернизировать каждый аспект управления людьми, чтобы они могли сосредоточиться на том, что действительно важно: создании успешных команд. Унифицированное решение HCM гарантирует, что данные сотрудников находятся в одном месте, поэтому вам никогда не придется переклю...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...
Sling
getsling.com
Sling — это программное обеспечение для планирования, учета рабочего времени и коммуникации для компаний, где сотрудники работают посменно. Sling включает в себя функции планирования, обмена сообщениями, учета времени, управления задачами и отчетности и позволяет менеджерам и сотрудникам организовыв...