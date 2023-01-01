Альтернативы - TicketLeap
Odoo
odoo.com
Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. — американский публичный поставщик облачных решений для связи и совместной работы для бизнеса. Генеральный директор RingCentral Влад Шмунис и технический директор Влад Вендроу основали компанию в 1999 году. В число инвесторов RingCentral входили Дуг Леоне, Sequoia Capital, Дэвид Ве...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite — это американский веб-сайт по организации мероприятий и продаже билетов. Сервис позволяет пользователям просматривать, создавать и продвигать местные мероприятия. Служба взимает плату с организаторов мероприятий в обмен на услуги онлайн-продажи билетов, если только мероприятие не являетс...
Airmeet
airmeet.com
Откройте для себя платформу для виртуальных саммитов, онлайн-конференций и гибридных мероприятий. Создан для взаимодействия с помощью индивидуального опыта. Попробуй бесплатно!
JotForm
jotform.com
Если вам нужны онлайн-формы для привлечения потенциальных клиентов, распространения опросов, сбора платежей и многого другого, JotForm для вас. Узнайте больше о том, как мы можем помочь, на JotForm.com.
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
Greenvelope
greenvelope.com
Элегантные, экологически чистые цифровые приглашения + отслеживание ответа на приглашение для современного хозяина.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — самое любимое программное обеспечение для проведения мероприятий в мире. Наша платформа дает возможность каждому организатору, маркетологу, экспоненту и участнику раскрыть потенциал событий.
BigMarker
bigmarker.com
Проводите вебинары, которые понравятся вашей аудитории. Если вы готовы к простому и настраиваемому программному обеспечению для вебинаров без необходимости загрузки и хлопот, добро пожаловать домой.
Run The World
runtheworld.today
Run The World помогает вам проводить виртуальные конференции, беседы и счастливые часы. Создавайте увлекательные онлайн-мероприятия для обучения, налаживания связей и создания сообщества. Начните бесплатно!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — это простое и бесплатное решение для продажи билетов на мероприятия любого формата и размера. Зарегистрируйтесь бесплатно, проведите свое первое мероприятие в прямом эфире и продавайте билеты онлайн.
Evite
evite.com
Evite упрощает объединение людей! Отправляйте онлайн-приглашения с бесплатным отслеживанием ответов и открытками по электронной почте или в виде текстовых сообщений. Получите отличные идеи для подарков и вечеринок!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — это простая в использовании БЕСПЛАТНАЯ онлайн-система продажи билетов для любого типа заведения или мероприятия. Продвигайте, управляйте и продавайте билеты на мероприятия онлайн — и все это БЕСПЛАТНО!
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — это специализированная платформа для B2B-мероприятий, которая преобразует маркетинг благодаря простому проведению увлекательных цифровых и личных мероприятий. Тысячи корпоративных B2B-маркетологов из таких компаний, как Adobe, Microsoft, Zuora и Mailchimp, используют Goldcast для повышени...
Swapcard
swapcard.com
Проводите более разумные выставки и конференции без головной боли Swapcard — это простая в использовании платформа для регистрации и взаимодействия, созданная для увеличения доходов от ваших мероприятий.
Regpack
regpack.com
Зарегистрируйтесь, взимайте плату и управляйте своей клиентурой. Regpack — это решение для регистрации, которое позволяет организациям регистрироваться и взимать плату за свои услуги онлайн.
AnyRoad
anyroad.com
Ведущая экспериментальная маркетинговая платформа для управления и оптимизации мероприятий и опыта, повышения лояльности к бренду и повышения рентабельности инвестиций.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Townscript
townscript.com
Ищете, чем заняться в Индии? Откройте для себя лучшие события и мероприятия. Изучите и купите билеты на мероприятия в сфере развлечений, образования и обучения, технологий, бизнеса и сетей, спорта и фитнеса, путешествий и приключений, социальных мероприятий, других и других мероприятий в Индии.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla позволяет настраивать индивидуальные формы регистрации, отправлять приглашения по электронной почте и управлять отменой в одном месте. Участники мероприятия могут зарегистрироваться онлайн и совершать безопасные онлайн-платежи.
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud is the easiest platform to manage, promote and sell tickets to your event. Ticketbud's event registration software allows you to get set up and selling tickets in less than 5 minutes. Our internal processor gives you daily payouts, meaning that you no longer have to wait until after you ev...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell предоставляет облачную платформу для проведения мероприятий и онлайн-платформу для сбора средств с одноранговыми функциями. Благодаря Swell мероприятия можно мгновенно запускать виртуально с помощью нашего интегрированного модуля прямой трансляции. Разработанный профессионалами из некоммерческ...
Eventbee
eventbee.com
Простое в использовании программное обеспечение для онлайн-регистрации и продажи билетов на мероприятия. Продавайте билеты на мероприятия онлайн и сразу же получайте средства с помощью платформы Eventbee.
zkipster
zkipster.com
zkipster — это платформа для управления лучшими событиями мира. Мы предоставляем мощные инструменты для проведения мероприятий и уникальную информацию для построения, развития и улучшения отношений с гостями. Нам доверяют мировые бренды и всемирно известные организации в области индивидуальной элект...
Lyyti
lyyti.com
Lyyti — это ведущая платформа успеха мероприятий, которая помогает вам создавать живые, онлайн-и гибридные мероприятия. Такие, которые способствуют значимым встречам, строят прочные отношения и ведут к улучшению бизнеса. Автоматизированные функции Lyyti для регистрации, общения, отчетности и обратно...
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf — это программное обеспечение для управления событиями, созданное калифорнийской компанией Jolly Technologies. Он предназначен для всех типов мероприятий (конференции, сбор средств, встречи, выставки, тренинги, семинары) любого размера. С помощью настольной платформы и мобильных приложений...
Expo Pass
expopass.com
В Expo мы упрощаем проведение всех видов мероприятий с помощью технологической платформы для мероприятий Expo Pass. Наши перспективные технологии дают организаторам инструменты для планирования, отслеживания и проведения любого рода мероприятий, как очных, так и виртуальных. Наши интуитивно понятные...
KonfHub
konfhub.com
Представляем KonfHub: универсальную платформу для интересных и эффективных мероприятий Вы устали манипулировать несколькими платформами и изо всех сил пытаетесь эффективно управлять своими мероприятиями? Не ищите ничего, кроме KonfHub — комплексного решения для управления мероприятиями, предназначен...
Momice
momice.com
Momice предлагает программное обеспечение для проведения мероприятий и знания для профессионалов в сфере организации мероприятий. Программное обеспечение Momice позволяет специалистам по организации мероприятий оптимизировать свой веб-сайт мероприятий, регистрацию, рассылку мероприятий, продажу биле...
inwink
inwink.com
inwink — это SaaS-платформа BtoB-маркетинга, которая позволяет компаниям демонстрировать свои бренды и привлекать аудиторию посредством: — личных, онлайн-мероприятий и гибридных мероприятий; - постоянно действующие онлайн-сообщества на специализированных веб-сайтах; - централизованные, высокозащищен...
Attendease
attendease.com
Передовое программное обеспечение для управления корпоративными мероприятиями и планированием встреч. Attendease — это идеальное решение для управления мероприятиями для планировщиков и организаторов встреч. Наша платформа охватывает все аспекты образа жизни вашего мероприятия: от личного до гибридн...
Eventene
eventene.com
Eventene — это универсальная система управления событиями для создания, организации и проведения всех ваших мероприятий на единой платформе. Независимо от того, являются ли ваши мероприятия личными, виртуальными или гибридными, Eventene предлагает самое современное, гибкое и масштабируемое решение.
Eventtia
eventtia.com
Eventtia — это универсальная платформа для управления мероприятиями, помогающая крупным корпорациям создавать уникальные индивидуальные, гибридные и виртуальные мероприятия. Настраиваемые функции Eventtia и интеграция API позволяют ведущим мировым компаниям эффективно управлять участниками, создават...
Edenkit
edenkit.com
Edenkit помогает вам: - мгновенно создать цифровое присутствие, запустив веб-страницу мероприятия, мобильное приложение, регистрацию и маркетинговую кампанию сообщества за считанные минуты - все на основе вашего контента - построить лояльные отношения, дать возможность спикерам, спонсорам и экспонен...
Eventcube
eventcube.io
Eventcube дает организаторам мероприятий возможность создавать содержательные виртуальные, личные и гибридные мероприятия с помощью красивой технологии управления событиями, которую можно полностью настроить и промаркировать в любой момент. С помощью Eventcube вы можете создать фирменную сцену транс...
Canapii
canapii.com
Отмеченная наградами платформа управления мероприятиями Canapii предназначена для организаций любого размера и позволяет проводить уникальные и увлекательные личные, гибридные и виртуальные мероприятия. Наши цифровые инструменты и решения, от продажи билетов онлайн до регистрации на месте и аналитик...
EventMobi
eventmobi.com
Комплексная платформа управления мероприятиями EventMobi позволяет организаторам мероприятий легко планировать, продвигать, монетизировать и предоставлять увлекательные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Платформа EventMobi — от веб-сайта, регистрации и отмеченного наградами приложения для...
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus — это платформа маркетинга событий нового поколения, созданная с нуля для сбора, анализа и использования беспрецедентного объема данных для значительно более эффективных мероприятий и конференций. Будучи настоящей SaaS-платформой, RainFocus упрощает регистрацию мероприятий, управление конт...
EventX
eventx.io
«Мероприятия где угодно, в любое время, для всех». Мероприятия — это место, где происходят значимые связи и обмен знаниями. Мы здесь, чтобы сделать мероприятия простыми и эффектными. EventX — это отмеченная наградами SaaS-платформа для виртуальных мероприятий и поставщик комплексных решений для инте...
AllEvents
allevents.in
AllEvents — это быстро развивающаяся платформа для управления мероприятиями, предлагающая комплексные функции 360° для помощи организаторам мероприятий. Платформа помогает создателям мероприятий создавать страницы мероприятий, оптимизировать продажу билетов и получать мгновенные платежи. AllEvents, ...
Swoogo
swoogo.events
Swoogo — это удобная платформа для управления мероприятиями, которая помогает объединять людей из любой точки мира, делая акцент на простоте, функциональности и истинном духе «сделай сам». Суперсила Swoogo — оптимизация организационных аспектов любого типа мероприятий: от регистрации и планирования ...
Cvent
cvent.com
Cvent предоставляет универсальную платформу для любого мероприятия и любого мероприятия. Наша платформа упрощает управление каждым этапом жизненного цикла мероприятия, предоставляя вам данные и аналитическую информацию, необходимые для максимизации вашей ценности. Будь то очное, виртуальное или гибр...
Webex Events
socio.events
Webex Events (ранее Socio) — это комплексная платформа управления событиями, обеспечивающая захватывающие, интуитивно понятные и инклюзивные виртуальные, гибридные и личные мероприятия. Поднимите планку с помощью приложений для мероприятий, гибкой регистрации, регистрации и печати бейджей, поиска по...
Eventix
eventix.io
Программное обеспечение для онлайн-продажи билетов (SaaS), созданное для конвертации. Мы помогаем организаторам мероприятий любого масштаба быстро и беспрепятственно распродать свои мероприятия. Нам доверяют более 16 000 клиентов по всему миру. https://eventix.io
Yapsody
yapsody.com
Yapsody — это эффективная платформа для продажи билетов на мероприятия, обеспечивающая удобство для ведущих и посетителей мероприятий. С помощью Yapsody организаторы мероприятий могут создавать персонализированные билеты, отслеживать продажи билетов и рекламировать свои мероприятия с помощью таких ф...
Showpass
showpass.com
Showpass — мировой лидер в области технологий проведения мероприятий, первичной продажи и распространения билетов, а также смешанной доставки (в реальном времени, виртуальной и потоковой передачи) для десятков тысяч организаторов мероприятий. Showpass предоставляет доступ к глобальным каналам распро...
Tessitura
tessitura.com
Tessitura — некоммерческая технологическая компания, призванная способствовать процветанию организаций искусства и культуры. CRM лежит в основе нашей миссии и нашей технологической платформы. Продажа билетов работает рука об руку со сбором средств, членством, маркетингом, образованием и презентациям...
SimpleTix
simpletix.com
Продавайте билеты онлайн на аттракционы, фестивали, концерты, музеи и многое другое. SimpleTix не имеет контрактов, предлагает мгновенные выплаты и прост в использовании.
Afton Tickets
aftontickets.com
Afton Tickets превосходит любую другую билетную компанию по ценам, поддержке клиентов, оборудованию на месте, резервному Wi-Fi, набору функций, ежедневным выплатам и увеличению прибыльности ваших мероприятий. КАК? Afton Tickets просто делает гораздо больше за меньшие деньги. Передавая нашим участник...
EventCreate
eventcreate.com
Создайте красивый сайт мероприятия за считанные минуты. Создайте веб-сайт мероприятия, собирайте регистраций, продавайте билеты и продвигайте свое мероприятие в Интернете. Надежный и безопасный. Нам доверяют более 1 000 000 человек по всему миру, включая специалистов по планированию из Nike, MIT и R...
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...
Accelevents
accelevents.com
Откройте для себя единственную простую в использовании платформу управления событиями корпоративного уровня. Узнайте, как мы можем помочь вам в организации вашего следующего виртуального, гибридного или очного мероприятия. Accelevents, универсальное решение для управления виртуальными, гибридными и...
TicketSpice
ticketspice.com
Программное обеспечение №1 для продажи билетов на мероприятия для профессионалов мероприятий, позволяющее продавать билеты онлайн Продавайте билеты онлайн на свой фестиваль, ферму, ярмарку, концерт, музей и многое другое. TicketSpice прост в использовании, легко настраивается и невероятно доступен.
RegFox
regfox.com
Регистрация событий RegFox делает больше и стоит меньше. Нашей платформе управления мероприятиями доверяют более 50 000 мероприятий. Начните бесплатно сегодня.
Brushfire
brushfire.com
Brushfire — это ведущая универсальная платформа для управления мероприятиями, поддерживаемая отмеченной наградами поддержкой. Мощные решения для развития ваших мероприятий.
Zuddle
zuddl.com
Единая платформа для проведения мероприятий и вебинаров. Упростите рабочие процессы на мероприятиях, объединив несколько инструментов для получения исключительных впечатлений и аналитики для участников.
Splash
splashthat.com
Одна платформа. Один процесс. Все ваши мероприятия. Познакомьтесь с самым простым в мире решением для событийного маркетинга для виртуальных, личных и гибридных мероприятий.
Explara
explara.com
Explara помогает творческим предпринимателям и малому бизнесу монетизировать мероприятия, онлайн-продажи, участие в сообществе и краудфандинг.