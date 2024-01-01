ThriveDesk

ThriveDesk

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Веб-сайт: thrivedesk.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Программное обеспечение для обслуживания клиентов для неравнодушных людей от неравнодушных людей. С помощью ThriveDesk вы можете легко управлять всеми запросами на поддержку клиентов в одном месте, чтобы сосредоточиться на стимулировании роста бизнеса.
Категории:
Business
Программное обеспечение службы поддержки
Программное обеспечение для живого чата
Программное обеспечение для общего почтового ящика

Веб-сайт: thrivedesk.com

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Podium

Podium

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Rocket.Chat

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