Альтернативы - ThriveCart

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Square

Square

squareup.com

Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo — это программное обеспечение для управления бизнесом, включая CRM, электронную коммерцию, выставление счетов, бухгалтерский учет, производство, склад, управление проектами и управление запасами. Версия сообщества является свободным программным обеспечением, имеющим лицензию GNU LGPLv3. Существ...

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Корзина электронной коммерции Ecwid — это быстро и просто в использовании! Настройте свой бесплатный интернет-магазин для WordPress, Drupal, Facebook и других сервисов! Начните продавать онлайн с помощью Ecwid.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc. — компания онлайн-маркетинга со штаб-квартирой в Уолтеме, штат Массачусетс, с дополнительными офисами в Лавленде, штат Колорадо; и Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компания была основана в 1995 году и позже была продана Endurance International в 2015 году.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Создайте уникальный интернет-магазин, продавайте свои работы и занимайтесь творческим бизнесом. Идеально подходит для дизайнеров одежды, музыкальных групп, производителей ювелирных изделий, ремесленников и других художников.

OpenCart

OpenCart

opencart.com

Бесплатная система корзины покупок. OpenCart — это решение для онлайн-торговли на основе PHP с открытым исходным кодом.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Усильте свой бренд® с помощью маркетинговой платформы №1® для малого бизнеса.

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Что такое программное обеспечение для электронной коммерции? И как выбрать правильное программное обеспечение для электронной коммерции, чтобы построить свой онлайн-бизнес и запустить успешный веб-сайт.

PrestaShop

PrestaShop

prestashop.com

Запустите свой веб-сайт электронной коммерции, настройте свой интернет-магазин и начните продавать свою продукцию с помощью платформы электронной коммерции PrestaShop.

SamCart

SamCart

samcart.com

Простой способ начать продавать онлайн. Независимо от того, продаете ли вы цифровые продукты или онлайн-услуги, SamCart — это самый простой способ начать принимать заказы.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Бренды всех размеров развивают свой бизнес в магазинах и в Интернете с помощью EasyStore.

Storenvy

Storenvy

storenvy.com

Покупайте напрямую у самых замечательных малых предприятий в мире.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, новаторская компания в области платформ электронной коммерции, имеет штаб-квартиру в оживленном технологическом центре, что отражает ее инновационный дух. Компания Selldone, созданная с целью оптимизации онлайн-бизнес-операций, быстро расширила свою сферу деятельности и влияние. Компания, ...

ShopFactory

ShopFactory

shopfactory.com

Создайте свой веб-сайт электронной коммерции и интернет-магазин на своем компьютере. Управляйте платежами, заказами, клиентами, доставкой и маркетингом в облаке. Удивительно мощный. Супер простой в использовании.

Olist

Olist

olist.com

Создано для тех, кто ищет лучшие технологии, инструменты и интеграции в онлайн-продажах. Ускорьте свой бизнес, развивайтесь в сфере электронной коммерции.

Tradift

Tradift

tradift.com

Tradift — технологическая компания, предоставляющая решения для электронной коммерции для целеустремленного бизнеса. Tradift позволяет предприятиям легко принимать платежи, доставлять товары и управлять продажами — и все это в рамках единой платформы.

Checkout Page

Checkout Page

checkoutpage.co

Благодаря странице оформления заказа вы будете готовы принимать платежи на своем веб-сайте в кратчайшие сроки. Благодаря прекрасному интерфейсу оформления заказа, который работает на любом устройстве и для любого покупателя. Продавайте что угодно: от физических товаров до билетов на мероприятия, от ...

Cartzy

Cartzy

cartzy.com

Cartzy — это универсальная платформа электронной коммерции, которая позволяет каждому легко начать онлайн-бизнес. Создан со всеми приложениями, необходимыми для запуска высокооптимизированного магазина, прямо из коробки. Cartzy доверяют тысячи маркетологов и продавцов электронной коммерции в странах...

UltraCart

UltraCart

ultracart.com

UltraCart — это легко настраиваемое решение для корзины покупок, которое предлагает полное веб-администрирование и может быть интегрировано в любой веб-сайт с помощью простой ссылки.

Airsquare

Airsquare

airsquare.com

Продавайте продукты, билеты и членство онлайн и в магазинах с помощью нашего полнофункционального коммерческого программного обеспечения в любой точке мира.

Shoprocket

Shoprocket

shoprocket.io

Создайте свою учетную запись в Shoprocket и начните продавать где угодно за 5 минут. Просто скопируйте и вставьте наш код на свой веб-сайт или блог или подключите свои учетные записи в социальных сетях и торговые площадки. Это также самая быстрая тележка для покупок в мире.

Storbie

Storbie

storbie.com

Storbie — это платформа электронной коммерции для независимых ритейлеров. Мы существуем, чтобы помочь малому бизнесу добиться успеха в Интернете, и специализируемся на отраслевых веб-решениях для аптек и ветеринарных клиник. Платформа Storbie проста в использовании и не требует знаний программирован...

Cococart

Cococart

cococart.co

Самый простой способ вести свой бизнес. Управляйте своими заказами, платежами, маркетингом и многим другим — в одном месте. Cococart — это самый простой способ продать что-либо в Интернете. Продавцы могут создать магазин без кода, дизайна и загрузки приложений. 200 миллионов компаний по всему миру...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ — ЕДИНСТВЕННАЯ высокопроизводительная платформа электронной коммерции, которая возникла по необходимости из-за ужасающих показателей конверсии. Когда в последний раз продажи вашего магазина увеличивались на 4%, 6%, 8%, 10% или больше? Checkout Champ повышает ваши коэффициенты конверси...

HeadQ

HeadQ

headq.io

HeadQ предоставляет вашим клиентам удобство совершения покупок, поскольку они настраивают свой продукт, получают ценовое предложение и оформляют заказ прямо с вашего веб-сайта.

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty — это платформа, на которой вы можете за считанные минуты создать собственный интернет-магазин и управлять им со своего смартфона.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Удобная программная платформа для электронной коммерции с мобильным приложением. Продавцы могут создать свой веб-сайт и продавать товары клиентам B2C и B2B (оба). API интегрирован со всеми основными платежными шлюзами и транспортными компаниями. Наличие маркетинговых инструментов, таких как: автомат...

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired — это ведущая платформа электронной коммерции в Великобритании, позволяющая продавцам создавать, запускать и развивать свои интернет-магазины с помощью предоставляемых нами инструментов. Используя ShopWired, продавцы могут создавать красивые витрины магазинов и продавать товары по нескольк...

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