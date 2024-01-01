Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

ThemeAnsar — ​​это платформа, предназначенная для предоставления решений дополненной реальности (AR). Целью проекта является использование возможностей технологии AR для создания инновационного и привлекательного опыта для различных отраслей, включая маркетинг, образование, развлечения и розничную торговлю. ThemeAnsar стремится расширить границы дополненной реальности, предоставляя передовые решения, которые меняют способы взаимодействия бизнеса со своими клиентами и создают ценность посредством захватывающего цифрового опыта.

Веб-сайт: themeansar.com

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