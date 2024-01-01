The Spoon предоставляет ежедневный анализ и отчеты о революции в области пищевых технологий. Мы общаемся с новаторами, революционерами и творцами, помогающими заново изобрести еду, готовку и кухню, и доносим эти беседы до вас в форме интервью, глубокого анализа, подкастов и видео. The Spoon является дочерней площадкой Smart Kitchen Summit, ведущего саммита руководителей, который объединяет руководителей пищевой, бытовой, розничной и кухонной промышленности, чтобы вместе составить план будущего.

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