Альтернативы - The Receptionist

Appspace

appspace.com

Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...