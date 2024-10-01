Альтернативы - The Receptionist

Verkada

Verkada

verkada.com

Verkada — крупнейшая в мире облачная платформа физической безопасности B2B. Только Verkada предлагает шесть линеек продуктов — камеры видеонаблюдения, контроля доступа, датчики окружающей среды, сигнализации, рабочие места и домофоны — интегрированных в единую облачную программную платформу. Разрабо...

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda — это ведущая глобальная платформа для управления рабочим столом и гибридной рабочей платформы, обслуживающая более 12 000 клиентов и почти два миллиона пользователей, включая IBM, Siemens, Mercedes-Benz и Гарвардский университет. Мы определяем будущее опыта работы на рабочем месте, помогая к...

Autonix

Autonix

autonix.io

Autonix — это интерфейс генератора отслеживаемых динамических QR-кодов с серверной частью решения для управления посетителями. Мы даем возможность компаниям собирать и просматривать активность посещений с помощью мощной информационной панели, сообщающей о важных ключевых показателях эффективности. Н...

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy Workplace — единственное полностью интегрированное решение, которое объединяет все необходимое для управления и оптимизации вашего рабочего места: от бронирования рабочих мест и помещений до управления доставкой и унифицированной аналитики занятости. Envoy изменил представление о том, как комп...

Kisi

Kisi

getkisi.com

www.getkisi.com Kisi — это ведущая в отрасли система физической безопасности для современных объектов. Обеспечивая членов вашей команды системой входа без ключа, вы не просто избавитесь от ключей, но и создадите динамичную офисную культуру. Наша простая веб-панель и простое в использовании приложени...

Robin

Robin

robinpowered.com

Хотите меньше путаницы и больше ясности? Управляйте своим офисным пространством с уверенностью. Robin — это платформа управления рабочими местами, которая оптимизирует процессы повышения производительности в офисе. Мы помогаем глобальным организациям оптимизировать свои помещения с помощью ведущего ...

Securly

Securly

securly.com

Настоящее облако. Все устройства. Обеспечьте безопасность своих учеников на всех устройствах с помощью фирменного облачного веб-фильтра Securly. Получите полную информацию об онлайн-активности, загружайте отчеты или отправляйте их по электронной почте, а также получайте уведомления о помеченном конт...

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird — это приложение для управления рабочим местом, которое ставит сотрудников на первое место. Платформа обеспечивает удобство и удобство работы, позволяя пользователям легко проверять занятость офиса и соответствующим образом корректировать свое расписание. Всего двумя щелчками мыши вы можете...

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD — глобальный поставщик программного обеспечения с восьмилетним опытом работы, помогающий тысячам компаний упростить гибкое и гибридное управление рабочими местами. Мы помогаем компаниям перейти от традиционных офисных сред к гибридным с помощью простых в настройке и использования полностью...

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWell — это платформа для организации очередей и бронирования, предназначенная для загруженных мест обслуживания, гарантирующая, что посетители прибудут в нужное место, в нужное время и будут полностью готовы к обслуживанию. Наши основные варианты использования включают в себя: - Управление очере...

Teamgo

Teamgo

teamgo.co

Мы используем Teamgo уже 15 месяцев и сочли его неоценимым помощником в управлении посетителями». — С. Моррис — Landmark Teamgo изменит ваше представление об управлении посетителями. Произведите впечатление на гостей с помощью простой в использовании таблички для посетителей с сенсорным экраном. реш...

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol — это простое в использовании приложение, которое сочетает в себе систему управления офисом и резервируемые рабочие места. Это дает сотрудникам свободу работать где угодно, будь то офис компании, дом или коворкинг.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden — это комплексная SaaS-платформа, созданная, чтобы помочь командам Workplace, People Operations и ИТ творить чудеса. Eden предлагает удобные инструменты для работы на рабочем месте, разработанные с учетом опыта сотрудников и нового мира работы. Пакет продуктов включает в себя бронирование мест,...

Zynq

Zynq

zynq.io

Универсальная платформа, которая помогает офисам и их людям использовать, управлять и оптимизировать свое пространство. Zynq дает компаниям по всему миру возможность использовать гибридную работу с помощью интеллектуального бронирования рабочих мест и комнат, управления посетителями, проверки здоров...

Joan

Joan

getjoan.com

Joan — это комплексная система управления рабочими местами, предназначенная для оптимизации использования рабочего пространства, повышения производительности труда сотрудников и оптимизации различных аспектов офисного администрирования. Почему Джоан: - Комплексные решения: легко управляйте комнатами...

Qminder

Qminder

qminder.com

Скидка 20% на Qminder для всех клиентов Qless! >>> Qminder дает вашей организации возможность обеспечить исключительные возможности ожидания и позволяет менеджерам улучшить качество обслуживания. Мы упрощаем процессы обслуживания клиентов с помощью решений, удобных как для ваших сотрудников, так и д...

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

Matrix Booking Ltd помогает организациям эффективно управлять и раскрывать потенциал своих рабочих столов, конференц-залов и других резервируемых ресурсов. Система бронирования офисов Matrix Booking предоставляет ведущее в мире программное обеспечение для бронирования ресурсов и совместной работы на...

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

UrSpayce — это облачное интегрированное программное обеспечение для управления рабочими местами, которое помогает предприятиям управлять рабочими местами и гибридной рабочей силой. Оно упрощает жизнь сотрудников, посетителей и продавцов благодаря технологиям, которые обеспечивают сквозные операции. ...

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Приложение для ежедневной работы вашего офиса. Управляйте своим офисом, книжными столами, служебными автомобилями и парковочными местами с помощью простого в использовании приложения.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie обслуживает тысячи современных офисов и общих рабочих пространств по всему миру, предлагая интегрированное решение, включающее бронирование переговорных комнат и рабочих мест, управление посетителями, аналитику рабочего пространства и программное обеспечение для коворкинга. Современный пользо...

Nexudus

Nexudus

nexudus.com

Nexudus — это ведущая платформа White Label, созданная, чтобы помочь вам управлять и продвигать гибкие рабочие и коворкинговые пространства, расширять свою клиентскую сеть и создавать профессиональное сообщество вокруг вашего пространства. Nexudus автоматизирует большинство задач, связанных с управл...

Tactic

Tactic

gettactic.com

Tactic — это платформа управления гибридными рабочими местами №1 по одной простой причине: наши клиенты любят нас. Tactic, используемый такими клиентами, как Microsoft, United Nations, Grammarly и Northwestern University, превращает поездку в офис в удовольствие. Благодаря интеграции с Google, Micro...

Wayleadr

Wayleadr

wayleadr.com

В Wayleadr мы считаем, что то, как ваши сотрудники приходят на работу, может изменить настроение и ценность вашего бизнеса. Являясь платформой прибытия №1 в мире, Wayleadr помогает большему количеству людей прибывать легче, быстрее и с меньшим стрессом. Превращая ваши физические пространства, такие ...

Appspace

Appspace

appspace.com

Создайте исключительные возможности для совместной работы на рабочем месте с помощью простых инструментов коммуникации и управления пространством, которые нужны вашей команде, чтобы оставаться на связи, где бы они ни находились: на работе, дома или в пути. Appspace предлагает глобальные решения и по...

Raydiant

Raydiant

raydiant.com

Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, которое обеспечивает бесперебойную работу на...

Happy Visitor

Happy Visitor

happy-visitor.com

Упростите процесс регистрации и выезда посетителей с помощью нашей лучшей системы управления посетителями. Отслеживайте и управляйте посетителями, курьерами, реестрами, материалами, разрешениями на работу, расходными материалами, бронированием мест, средствами доставки и перемещением сотрудников.

Opti Signs

Opti Signs

optisigns.com

Цель OptiSigns — облегчить вам общение со своей аудиторией. Мы первоклассны в том, что делаем: предоставляем цифровые вывески, которые привлекают внимание людей. Всего за 10 долларов в месяц за экран вы можете использовать любой дисплей, чтобы привлечь внимание аудитории! Управляйте всем этим удален...

Swiftlane

Swiftlane

swiftlane.com

Облачный контроль доступа Swiftlane для многоквартирных жилых, офисных и коммерческих зданий. Видеодомофон, доступ по мобильному и лицу, доступ по ключ-карте.

Gfacility

Gfacility

gfacility.com

Компания Gfacility, базирующаяся в Бельгии, стремится помочь компаниям любого размера и местоположения реализовать свой бизнес-потенциал путем создания простой и технологичной системы управления объектами. Наше решение представляет собой универсальную платформу, которая объединяет широкий спектр фун...

Visitdesk

Visitdesk

visitdesk.io

Visitdesk — это интеллектуальная система управления посетителями, которая помогает получить удовольствие от обработки данных о посетителях.

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