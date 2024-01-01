«The Pitch» — это подкаст, посвященный инвестициям в стартапы, где настоящие основатели рассказывают о своем бизнесе венчурным капиталистам и инвесторам-ангелам с целью обеспечить финансирование. Шоу, организованное Джошем Муччио, дает возможность взглянуть изнутри на процесс сбора средств, показывая реальные презентации, отзывы инвесторов и результаты. Слушатели могут следить за различными стартапами и узнавать о динамике венчурного капитала. Подкаст помог основателям собрать миллионы долларов и доступен на таких платформах, как Apple Podcasts, Spotify и YouTube.

Веб-сайт: thepitch.show

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