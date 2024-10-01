Альтернативы - The Org

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Позвольте людям, разделяющим одни и те же цели, сотрудничать вместе. Оптимизируйте процессы во всей компании или откажитесь от организационной структуры. Не все можно спланировать, поэтому позвольте себе оперативно адаптироваться к ситуации и при этом сотрудничать вместе.