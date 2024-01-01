The Infinite Conversation

The Infinite Conversation

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Веб-сайт: infiniteconversation.com

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«Бесконечный разговор» — это инструмент искусственного интеллекта, который создает бесконечный диалог между Вернером Херцогом и Славойеком с помощью технологий машинного обучения. Он автономно генерирует разговор, имитируя интеллектуальную дискуссию между этими двумя фигурами. Вместо того, чтобы отражать чье-либо реальное мнение, контент полностью синтезируется ИИ. Этот инструмент сочетает в себе развлечение и технологии, воссоздавая характерные речевые модели и философские наклонности двух мыслителей, предоставляя пользователям захватывающий и уникальный опыт. Пользователи могут слушать разговор через плеер, встроенный в платформу, который позволяет им воспроизводить, приостанавливать и перемещаться по обсуждению. Цель этого инструмента — проиллюстрировать возможности ИИ в генерации человеческой речи и мыслей, и он не направлен на то, чтобы внести свой вклад или повлиять на какие-либо концепции или идеи реального мира. Прежде всего, это привлекательная возможность насладиться «галлюцинациями» машины, воссоздающей диалоги, основанные на дискретных и расходящихся школах мысли.

Веб-сайт: infiniteconversation.com

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