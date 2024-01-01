The Hechinger Report

The Hechinger Report

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Веб-сайт: hechingerreport.org

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Мы освещаем неравенство и инновации в образовании с помощью углубленной журналистики, которая использует исследования, данные и истории из классов и кампусов, чтобы показать общественности, как можно улучшить образование и почему это важно.

Веб-сайт: hechingerreport.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Hechinger Report, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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