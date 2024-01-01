GIST — это спортивный медиа-бренд, ориентированный на фанатов, который встряхивает спортивную индустрию, в которой доминируют мужчины. Они заново изобретают диалог вокруг спорта, обеспечивая равное освещение женского и мужского спорта. Независимо от того, смотрите ли вы их информационный бюллетень, подкаст или публикации в социальных сетях, их веселый и понятный контент предназначен для всех типов поклонников.

Веб-сайт: thegistsports.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The GIST, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.