The Architect's Newspaper

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Газета Architect's Newspaper предоставляет новости и внутренние отчеты нишевому сообществу архитекторов, дизайнеров, инженеров, ландшафтных архитекторов, дизайнеров освещения, дизайнеров интерьеров, ученых, девелоперов, подрядчиков и других сторон, заинтересованных в построенной городской среде.

Веб-сайт: archpaper.com

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