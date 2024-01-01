The Architect's Newspaper

The Architect's Newspaper

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Веб-сайт: archpaper.com

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Газета Architect's Newspaper предоставляет новости и внутренние отчеты нишевому сообществу архитекторов, дизайнеров, инженеров, ландшафтных архитекторов, дизайнеров освещения, дизайнеров интерьеров, ученых, девелоперов, подрядчиков и других сторон, заинтересованных в построенной городской среде.

Веб-сайт: archpaper.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением The Architect's Newspaper, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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