Альтернативы - Teya
Payoneer
payoneer.com
Payoneer — американская компания, предоставляющая финансовые услуги, которая предоставляет онлайн-переводы денег, услуги цифровых платежей и предоставляет клиентам оборотный капитал.
Stripe
stripe.com
Stripe — американская компания, предоставляющая финансовые услуги и программное обеспечение как услугу (SaaS) со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, США. Компания в первую очередь предлагает программное обеспечение для обработки платежей и интерфейсы прикладного программирования (API) для ве...
Skrill
skrill.com
Совершайте быстрые и безопасные платежи и международные денежные переводы. От ставок и торговли до покупок и игр — Skrill упрощает управление вашими деньгами.
Razorpay
razorpay.com
Шлюз онлайн-платежей для Индии с лучшим в своем классе API, процедурой интеграции, надежной безопасностью и мощной информационной панелью.
Neteller
neteller.com
Зарегистрируйте бесплатную учетную запись NETELLER, чтобы получить более быстрый и безопасный способ отправлять и получать деньги через Интернет. Откройте для себя наш отмеченный наградами электронный кошелек сегодня.
GoCardless
gocardless.com
Панель управления GoCardless — это место, где вы можете управлять клиентами, настраивать планы и принимать платежи прямым дебетом.
Mollie
mollie.com
Начните развивать свой бизнес с Mollie Payments: ✓ Принимайте платежи за 15 минут ✓ Честные цены ✓ Все ведущие способы оплаты. Получите оплату прямо сейчас »
Xendit
xendit.co
Легко принимайте и отправляйте платежи. Xendit — ведущий платежный шлюз для Индонезии, Филиппин и Юго-Восточной Азии. Благодаря единой интеграции позвольте вашему бизнесу принимать платежи в Индонезии и на Филиппинах. Кредитные и дебетовые карты, электронные кошельки, банковский перевод и многое дру...
WePay
wepay.com
WePay — это поставщик услуг онлайн-платежей, базирующийся в США, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API для платформ таких предприятий, как краудфандинговые сайты, торговые площадки и компании-разработчики программного обеспечения для малого бизнеса. О...
PaySimple
paysimple.com
Войдите в свою учетную запись PaySimple. У вас нет учетной записи? Зарегистрируйтесь, чтобы начать принимать платежи онлайн, автоматизировать выставление счетов и счетов, а также создать безопасную базу данных клиентов.
Cashfree
cashfree.com
Платежи за цифровую Индию. Самый быстрый и простой способ сбора платежей и выплат для растущего бизнеса.
Poynt
poynt.com
Poynt от GoDaddy: ваше универсальное платежное решение для Omnicommerce. Poynt — это платформа для подключенной коммерции, включающая оборудование, программное обеспечение и приложения, предоставляющая торговцам технологии для трансформации их бизнеса.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com помогает вашему бизнесу предлагать больше способов оплаты и валют большему количеству клиентов. Лучшая в своем классе кредитная карта и альтернативный платежный шлюз.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla — единственная в США компания электронной коммерции, предоставляющая систему онлайн-платежей и сеть мобильных платежей.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — это решение для онлайн-платежей для компаний электронной коммерции, B2B и SaaS, специализирующееся на глобальной обработке платежей и решениях для платежных шлюзов для онлайн-бизнеса.
LEDGERS
ledgers.cloud
Оставайтесь на связи с бизнесом Инструменты для выставления счетов, посещаемости, соблюдения GST, бухгалтерского учета и подачи налоговых деклараций, которые помогут вам управлять своим бизнесом из любого места и в любое время.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge — это набор инструментов для сбора платежей, которые работают непосредственно внутри систем, которые уже использует ваш бизнес.
Monnify
monnify.com
Monnify — это платежный шлюз, позволяющий предприятиям принимать платежи от клиентов на регулярной или разовой основе. Monnify предлагает предприятиям более простой, быстрый и дешевый способ получать оплату в своих веб- и мобильных приложениях, используя удобные способы оплаты для клиентов с самыми ...
Trustly Personal
trustly.com
Бесперебойные банковские платежи. Более простой и безопасный способ оплаты. Совершайте или получайте онлайн-платежи прямо со своего банковского счета. Просто войдите в свой банк с сайта/приложения продавца. Нет приложения для загрузки, нет ручного ввода, нет учетной записи, которую нужно создать.
Rapyd
rapyd.net
Rapyd, глобальная финтех-организация, создала ведущую в мире глобальную платежную сеть, позволяющую компаниям интегрировать локальные способы оплаты через единый API.
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe — это современная и надежная платежная платформа, которая позволяет вашим клиентам платить так, когда и где они хотят. Принимайте наличные, дебетовые, кредитные, ACH и мобильные способы оплаты, включая Apple Pay и Google Pay — и все это на одной платформе. PayNearMe создает инновационные т...
Adyen
adyen.com
Комплексные платежи, данные и управление финансами в одном решении. Встречайте платформу финансовых технологий, которая поможет вам быстрее реализовать свои амбиции.
Truevo
truevo.com
Truevo — лицензированная эквайерская и финтех-компания, обслуживающая предприятия по всей Европе. Мы уделяем особое внимание предоставлению комплексных платежных решений, которые обеспечивают более высокие показатели приема, более высокую скорость транзакций и оптимальную безопасность. Мы понимаем, ...
Tranzzo
tranzzo.com
Мы сделали все возможное, чтобы обеспечить надежные онлайн-платежи, чтобы предприятия могли сосредоточиться на более важных вещах. Мы разрабатываем решения и технологии, позволяющие пользователям платить онлайн где угодно.
Maxpay
maxpay.com
Maxpay — это международная платежная платформа, которая помогает монетизировать вашу торговую площадку, интернет-магазин и службу подписки за несколько кликов.
Finix
finix.com
Платежи, адаптированные к масштабу вашего бизнеса. Создайте удобный процесс оплаты, который повысит вовлеченность клиентов, используя наше комплексное решение. Интеграция с надежными, интуитивно понятными API и удобными готовыми функциями. Управляйте платежными операциями с помощью инструментов пов...
Tegro
tegro.money
Онлайн-платежи для бизнеса Прием платежей из-за границы в любой валюте Быстрое подключение и высокая конверсия платежей Бесплатная альтернатива привычным онлайн-кассам Более 40 готовых модулей для CMS и CRM Вывод средств на расчетный счет на следующий день Массовые выплаты Оплата PCI DSS безопасност...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit — это универсальный магазин для всех онлайн-платежей. Он поддерживает различные варианты оплаты, обеспечивает немедленное соединение и обладает надежными интеллектуальными функциями, обеспечивающими бесперебойность транзакций. Вам будет легко и интуитивно понятно, какое устройство вы исполь...
Jumbula
jumbula.com
Jumbula — это инновационный поставщик систем онлайн-регистрации, оплаты и управления классами/лагерями, предназначенный для оптимизации административных задач для программ, начиная от внеклассных занятий и заканчивая спортивными лагерями и не только. Созданная для упрощения и повышения эффективности...
PayDo
paydo.com
PayDo — это EMI, регулируемая в Великобритании и имеющая канадскую лицензию MSB. Мы предоставляем мультивалютный IBAN, процессинг по всему миру, решение для мерчанта, массовые выплаты и выпуск корпоративных карт в одном бизнес-аккаунте, одной информационной панели, одном соглашении и одном API. Полу...