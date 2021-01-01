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Альтернативы - TextUs

Podium

Podium

podium.com

Дайте своему бизнесу несправедливое преимущество с помощью обзоров, сообщений, платежей, веб-чата и многого другого.

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

Мировой лидер в области мобильных push-уведомлений, веб-пушей и обмена сообщениями в приложениях. 800 тысяч компаний доверяют отправке 5 миллиардов push-уведомлений в день.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

CallFire

CallFire

callfire.com

Развивайте свой бизнес с помощью виртуальных телефонных номеров, IVR, голосового вещания, служб массового обмена текстовыми сообщениями и мощного набора номера. Попробуйте CallFire БЕСПЛАТНО!

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

Анализируйте и измеряйте свои мобильные маркетинговые кампании, получайте ценную информацию о путешествиях ваших клиентов и принимайте эффективные решения с помощью AppsFlyer.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Storyly

Storyly

storyly.io

Недостающий элемент для взаимодействия с мобильными пользователями следующего уровня. Storyly — это платформа взаимодействия с пользователями, позволяющая встраивать истории — полноэкранный, интерактивный и самый увлекательный формат контента на сегодняшний день — в мобильные приложения и веб-сайты...

Branch

Branch

branch.io

Цифровые бренды растут в Branch. Развивайте свой бизнес с помощью решений корпоративного уровня, предназначенных для повышения сквозного взаимодействия с пользователями и обеспечения комплексного измерения эффективности маркетинга на всех устройствах, каналах и платформах.

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

CleverTap — это SaaS-компания по управлению жизненным циклом клиентов и мобильному маркетингу со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния. Основанная в мае 2013 года, она предоставляет продукты для аналитики мобильных приложений и взаимодействия с пользователями более чем 8000, включая Sony, Vodafon...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Braze

Braze

braze.com

Обеспечьте актуальное персонализированное обслуживание клиентов в режиме реального времени.

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia — поставщик программного обеспечения для многоканального онлайн-маркетинга и обмена сообщениями, предлагающий инструменты мобильного маркетинга, маркетинга по электронной почте, голосового вещания, обмена мгновенными сообщениями и маркетинга в социальных сетях для предприятий, некоммерческих...

Listrak

Listrak

listrak.com

Листрак дает результаты. Единственная интегрированная платформа цифрового маркетинга, которой доверяют более 1000 ведущих ритейлеров и брендов для электронной почты, маркетинга текстовых сообщений, определения личности, поведенческих триггеров и межканальной оркестрации.

Attentive

Attentive

attentivemobile.com

Инновационная платформа для увеличения количества мобильных подписчиков и доставки актуальных сообщений.

Iterable

Iterable

iterable.com

Общайтесь со своими клиентами так, как будто вы их действительно знаете. Iterable — это платформа кросс-канального маркетинга, которая обеспечивает унифицированное обслуживание клиентов и позволяет вам создавать, оптимизировать и измерять каждое взаимодействие на протяжении всего пути клиента.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Платформа цифрового опыта, созданная для коммерции. Решения Bloomreach сочетают в себе мощь унифицированных данных о клиентах и ​​продуктах со скоростью и масштабом искусственного интеллекта и прогнозирующим принятием решений, поэтому вы можете предоставлять волшебный опыт, который конвертируется на...

Airship

Airship

airship.com

Доставляйте значимые сообщения на каждом этапе жизненного цикла клиента с помощью платформы взаимодействия с клиентами, созданной для корпоративных брендов. Узнать больше.

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift помогает брендам предоставлять релевантный и взаимосвязанный опыт при каждом взаимодействии с клиентами. Ее платформа Smart Hub для интеллектуального взаимодействия с клиентами предоставляет брендам полный набор инструментов для беспрепятственного предоставления опыта 1:1 в режиме реальног...

Insider

Insider

useinsider.com

Одна платформа для индивидуального многоканального обслуживания клиентов. Insider объединяет данные по разным каналам, прогнозирует будущее поведение с помощью ИИ и индивидуализирует опыт на единой платформе с максимально быстрой окупаемостью.

Leanplum

Leanplum

leanplum.com

Максимизируйте взаимодействие с клиентами, выстраивая прочные и ценные отношения с помощью оптимизированного многоканального обмена сообщениями и координации кампаний.

Cordial

Cordial

cordial.com

Cordial is a true marketing platform that empowers brands to fully automate their marketing strategies and transform the way they work. Designed with a customer-centric approach, Cordial combines advanced data flexibility with sophisticated adaptive automations and cutting edge AI to ideate, test, a...

Kochava

Kochava

kochava.com

Kochava Inc. is a real-time data solutions company offering the leading omni-channel measurement and attribution solutions for data-driven marketers. The Marketers Operating System™ (m/OS) from Kochava empowers advertisers and publishers with a platform that seamlessly integrates and manages custome...

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush — это наиболее полное CRM-решение на рынке, которое позволяет компаниям iGaming использовать данные в реальном времени, искусственный интеллект и геймификацию для построения, развития и поддержания прочных отношений с игроками, которые способствуют конверсии и лояльности на протяжении все...

InAppStory

InAppStory

inappstory.com

Расширьте жизненный цикл мобильных пользователей за счет собственных каналов связи. Предоставляйте богатый контент и вовлекайте пользователей в воронку продаж с помощью историй! МИССИЯ InAppStory — международная компания-разработчик программного обеспечения, которая связывает существующий бизнес с п...

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

Общайтесь со своими клиентами и сотрудниками с помощью SMS, голосовой связи, электронной почты, мультимедийных материалов, прямой почтовой рассылки и т. д. с помощью ClickSend. От одного до масштабируемого с помощью веб-приложения, API или интеграции.

Actito

Actito

actito.com

Actito — компания по автоматизации маркетинга SaaS, основанная в 2000 году. Тогда трое основателей хотели сократить разрыв между брендами и потребителями. Поэтому они начали создавать программное обеспечение, которое сейчас любят маркетологи. С Actito вы можете каждую секунду персонализировать свое ...

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie — лидер в области текстового маркетинга с использованием диалогового искусственного интеллекта, который помогает брендам розничной торговли, услуг и ресторанов общаться со своими клиентами и учиться у них, чтобы значительно увеличить доход. Чтобы узнать больше, посетите www.voxie.com.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io — это решение для исходящих продаж по телефону и SMS, созданное для увеличения количества разговоров, чтобы бренды B2C могли быстрее достичь своих целей роста. Более 100 ведущих брендов, включая SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma и AAA, используют Regal.io для акт...

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