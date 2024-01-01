Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Инфраструктура данных для вашей энергетической сети. Текстура объединяет данные с устройств, рынков и других сигналов, поэтому вы можете предоставлять исключительные продукты и услуги за гораздо меньшие деньги и время, чем сегодня.

Веб-сайт: texturehq.com

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