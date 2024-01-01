Альтернативы - Texterify
Crowdin
crowdin.com
Платформа управления локализацией Crowdin — это технологическое решение для вашей команды. Переведите и обновите контент вашего многоязычного продукта с помощью нашего облачного программного обеспечения.
DevTranslate
devtranslate.app
Онлайн-приложение json-переводчик для разработчиков. Используйте автоматический многоязычный перевод для всех ваших файлов json, xml, arb и строк вместо того, чтобы тратить время на копирование всего текста в онлайн-переводчики.
Smartcat
smartcat.com
Универсальная платформа, объединяющая предприятия и переводчиков в оптимизированный цикл доставки контента.
XTM Cloud
xtm.cloud
Локализация и распространение материалов в нескольких регионах является сложной задачей. Вам нужно решение для перевода, которое было бы простым, масштабируемым и надежным. Система управления переводами XTM (TMS) поможет вам быстрее и с меньшими затратами доставлять ваш контент, локализованный на не...
POEditor
poeditor.com
POEditor — это онлайн-сервис локализации, идеально подходящий для управления совместными или краудсорсинговыми проектами перевода. Переводите веб-сайты, приложения, игры и многое другое! Бесплатная пробная версия, кредитная карта не требуется.
Unbabel
unbabel.com
Unbabel предлагает услуги многоязычного перевода на более чем 30 языков, чтобы улучшить качество обслуживания клиентов. Узнайте больше о наших решениях для работы с языками!
Transifex
transifex.com
Интегрируйтесь с Transifex для управления созданием многоязычных веб-сайтов и контента приложений. Заказывайте переводы, наблюдайте за ходом перевода и пользуйтесь такими инструментами, как TM.
Phrase Localization Suite
phrase.com
Самая экономичная, быстрая и надежная платформа локализации. Используйте возможности масштабируемой платформы локализации программного обеспечения, чтобы уверенно выходить на новые рынки, сохраняя при этом рост и не создавая никаких проблем.
Lokalise
lokalise.com
Платформа локализации, созданная для роста. Охватите совершенно новую аудиторию пользователей приложений, онлайн-покупателей, веб-браузеров и игроков, предоставляя локальный опыт на их языке, где бы они ни находились.
Locize
locize.com
Преодоление разрыва между переводом и разработкой с помощью locize, современной и доступной платформы управления локализацией. Это делает ваш веб-сайт, приложение, игру или любой другой проект глобальным, ярким и более привлекательным, особенно при использовании возможностей непрерывной локализации.
Localazy
localazy.com
Локализуйте цифровые продукты, пока спите. Более 4 миллиардов человек онлайн находятся за языковым барьером. Говорите на любом языке сегодня и наслаждайтесь полным и простым контролем над локализацией и управлением переводами.
EasyTranslate
easytranslate.com
EasyTranslate предлагает управление переводами, доступ к переводчикам и копирайтерам, а также генеративный искусственный интеллект — и все это в одном централизованном программном обеспечении. Эффективно управляйте и автоматизируйте свои переводы. Найдите большое количество плагинов без кода, которы...
Lingpad
lingpad.com
Lingpad — это мощная TMS, которая упрощает сложный глобальный рост. В Lingpad мы стремимся сделать многоязычное обслуживание клиентов простым, доступным, бесперебойным и беспроблемным. Повышайте ценность качества обслуживания клиентов, развивайте свой бренд в регионах по всему миру, не инвестируя в ...
Translized
translized.com
Translized — это платформа управления переводами, которая помогает компаниям-разработчикам программного обеспечения выйти на глобальный уровень. Благодаря самому простому пользовательскому интерфейсу/UX на рынке и мощным функциям автоматизации вы можете легко управлять, организовывать и автоматизиро...
Tolgee
tolgee.io
Веб-платформа локализации с открытым исходным кодом, удобная для разработчиков и переводчиков, позволяющая пользователям переводить непосредственно в разрабатываемом ими приложении. С Tolgee SDK вы можете просто переводить свои тексты, нажимая ALT + щелкая их прямо в разрабатываемом вами приложении....
LocaleData
localedata.com
LocaleData — это платформа управления переводами для локализации приложений Ruby on Rails.
Respresso
respresso.io
Благодаря Respresso цифровые активы вашего программного обеспечения (например, тексты локализации, изображения, цвета и т. д.) могут совместно редактироваться онлайн всей командой разработчиков программного обеспечения. Вместо дорогостоящего ручного рабочего процесса Respresso может автоматически ко...
Translation.io
translation.io
Translation.io позволяет локализовать приложения Ruby on Rails, используя либо YAML, либо GetText.
Lingohub
lingohub.com
Контролируйте локализацию проекта — управляйте, координируйте и запускайте международные продукты быстрее. Lingohub — это комплексное решение для локализации, позволяющее сосредоточиться на технических целях, избежать ручной работы, протестировать дизайн на разных языках и упростить процесс локализа...
Localize
localizejs.com
Localize — это решение для перевода без кода для программных платформ, позволяющее легко переводить веб-приложение, пользовательский интерфейс, веб-сайт, справочную документацию, электронные письма и многое другое.