Альтернативы - textengine.io
Anyword
anyword.com
Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.
BeyondWords
beyondwords.io
Публикация текста в речь без проблем. С BeyondWords вы и ваша команда можете конвертировать текст в привлекательный звук. Улучшите свой процесс публикации с помощью нашей универсальной аудиосистемы CMS и голосов искусственного интеллекта или создайте собственный голос.
Persado
persado.com
Корпоративная языковая платформа Persado, созданная с помощью искусственного интеллекта, обеспечивает более эффективный контент более чем в 9 случаях из 10.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
Article Forge
articleforge.com
Получите ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ контент в один клик Используя передовой искусственный интеллект и глубокое обучение, Article Forge пишет совершенно уникальные, оптимизированные для SEO, высококачественные длинные статьи одним нажатием кнопки.
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Решения Trinity Audio, основанные на искусственном интеллекте, помогают издателям и создателям контента создавать мир умного аудио для своей аудитории, охватывая каждый этап аудиопутешествия от создания до распространения. Trinity Audio — это компания Neratech, публичной компании, акции которой кот...
Specifio
specif.io
Specifio произвел революцию в создании юридических документов с помощью первого коммерчески доступного генератора массового контента в сфере юридических технологий. Сосредоточив внимание на дорогостоящих и объемных патентных заявках, служба Specifio всего за пару минут преобразовала составленные юр...
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics предлагает масштабируемое программное обеспечение для автоматизации работы с текстами электронной коммерции, которое решает проблемы, с которыми сегодня сталкиваются группы по работе с контентом в компаниях электронной коммерции. Поскольку программное обеспечение основано на преобразова...
Dropbase
dropbase.io
Комплексная платформа данных для команд бизнес-операций. Dropbase — это платформа данных, которая помогает оперативным группам импортировать, проверять и управлять всеми данными своих электронных таблиц в единой мощной базе данных, которая подключается ко всему.
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI способствует внедрению GenAI на предприятиях. Нас поддерживают Accel, Flipkart Ventures, Together Fund, Speciale Invest, Techstars и другие известные инвесторы. TuneChat: наше приложение для чата, основанное на моделях с открытым исходным кодом. TuneStudio: наша площадка для разработчиков,...
Arria NLG
arria.com
Узнайте, как генерация естественного языка может немедленно повлиять на операционную эффективность и экономию средств на предприятии.
Phrasee
phrasee.co
Phrasee предоставляет фирменный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, с элементами управления корпоративного уровня и масштабной оптимизацией.