Text Generator — это быстрый, доступный и конфиденциальный инструмент для создания текста на основе искусственного интеллекта. Его передовые большие нейронные сети используются для создания реалистичной генерации текста по конкурентоспособным ценам. Инструмент имеет бесплатный уровень со 100 запросами в месяц, быстрые конечные точки API со средним временем ответа менее секунды и точным, естественным созданием текста. Кроме того, Text Generator предлагает гибкую разработку подсказок, которая позволяет пользователям управлять созданием текста с помощью ключевых слов и естественных вопросов. Он также предлагает лучшую в отрасли безопасность: личная информация никогда не хранится на их серверах ни в какой форме. Инструмент поддерживает генерацию многоязычного текста практически на любом языке и даже обеспечивает однострочный переход с генерации текста OpenAI. Text Generator также предлагает API преобразования речи в текст по цене 0,00005 долларов США в секунду и общее встраивание для нескольких разговорных языков, изображений и кода.

Веб-сайт: text-generator.io

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