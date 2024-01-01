Альтернативы - Testworthy

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...

Qase

Qase

qase.io

Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...

Global App Testing

Global App Testing

globalapptesting.com

Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo — единственное решение для тестирования без кода, созданное с нуля, без использования сценариев, позволяющее эффективно масштабировать автоматизацию тестирования и избавиться от необходимости выбирать между скоростью выпуска и качеством продукта.

JunoOne

JunoOne

juno.one

Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...

K2View

K2View

k2view.com

В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...

QA Sphere

QA Sphere

qasphere.com

QA Sphere — это система управления тестированием, ориентированная на простоту и эффективность. Разработанный для команд, которым нужен экономичный подход к обеспечению качества, он предоставляет необходимые инструменты, которые интуитивно понятны и просты в использовании. Ключевые особенности: • QA ...

TestCollab

TestCollab

testcollab.com

Test Collab — это современное программное обеспечение для управления тестированием, которое помогает командам по всему миру обеспечивать качество. С помощью TestCollab вы можете планировать процесс тестирования и сотрудничать с членами вашей команды в режиме реального времени. После завершения тесто...

Testiny

Testiny

testiny.io

Тестини. Ваше мощное решение для управления тестированием. Инструмент управления тестированием управляет всеми вашими ручными и автоматизированными тестовыми примерами и запусками тестов в одном месте. Простой в использовании интерфейс, подробные отчеты и полная интеграция с Jira, GitLab, GitHub и д...

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая те...

ReQtest

ReQtest

reqtest.com

Reqtest — это облачный инструмент, который помогает оптимизировать проекты внедрения и обслуживание системы. Благодаря функциям тестирования, составления требований, отслеживания ошибок и отчетов это единственный инструмент, который вам нужен для достижения успеха в обеспечении качества. У Reqtest б...

TestCaseLab

TestCaseLab

testcaselab.com

TestCaseLab — это передовой веб-инструмент для инженеров по контролю качества, работающих вручную. Легко управляйте своими тестовыми примерами и интегрируйте их с ошибками. трекеры в одном месте!

Testuff

Testuff

testuff.com

Testuff — поставщик услуг управления тестированием на базе SaaS для управления и выполнения ручных и автоматизированных тестов программного обеспечения, а также для сообщения о дефектах.

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тести...

TestLodge

TestLodge

testlodge.com

Удобный и продуктивный онлайн-инструмент для управления тестовыми примерами, позволяющий управлять вашими усилиями по тестированию простым и оптимизированным способом. TestLodge прост в использовании и позволяет командам контроля качества легко управлять своими тестовыми примерами и запусками тестов...

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и про...

TestQuality

TestQuality

testquality.com

TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с ...

Applitools

Applitools

applitools.com

Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ult...

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию пол...

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифро...

Tuskr

Tuskr

tuskr.app

Tuskr — это современное облачное программное обеспечение для управления тестированием, предлагающее ряд функций для улучшения процессов тестирования. Создавайте выразительные тестовые примеры с форматированным текстом, таблицами и скриншотами. Проводите гибкие тестовые прогоны, используя все тестовы...

UNGUESS

UNGUESS

unguess.io

UNGUESS — это краудсорсинговая платформа для эффективного тестирования и получения реальной информации. Запустите эффективное тестирование. Привлеките настоящую толпу опытных людей. Получите ценную информацию и ответы в любое время. UNGUESS — это нечто большее, чем просто платформа для краудтестинга...

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