Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Testuff — поставщик услуг управления тестированием на базе SaaS для управления и выполнения ручных и автоматизированных тестов программного обеспечения, а также для сообщения о дефектах.

Веб-сайт: testuff.com

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