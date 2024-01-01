Testsigma

Testsigma

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Веб-сайт: testsigma.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Testsigma — это мощная платформа автоматизации тестирования с открытым исходным кодом, которая работает «из коробки» и позволяет создавать тесты для веб-приложений, мобильных приложений и API за считанные минуты. Полная платформа Testsigma объединяет все возможности традиционного фрагментированного набора тестов. - Непосредственная регистрация в облаке без необходимости настройки или развертывание локально с помощью образа Docker. - Создавайте тестовые сценарии на простом английском языке или записывайте действия пользователя с автоматическим преобразованием в редактируемые шаги. - Запускайте тесты без использования инфраструктуры непосредственно в облаке в различных браузерах и устройства - Проверяйте пошаговые результаты и подробные отчеты, создаваемые сразу после выполнения - ИИ автоматически исправляет нестабильные элементы и этапы тестирования, поэтому вам не придется их поддерживать - Интеграция в один клик с Jenkins JIRA, Slack, Trello и несколькими другими инструментами -Расширяйтесь без ограничений, используя дополнения, которые поддерживают различные действия по автоматизации и генераторы данных.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: testsigma.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Testsigma, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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