TestQuality

TestQuality

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Веб-сайт: testquality.com

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TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с Jira, GitHub, Selenium, Jenkins и другими. TestQuality предлагает: - Веб-платформу управления тестированием для эффективного тестирования программного обеспечения. - Бесшовную интеграцию с системами отслеживания проблем и требований, системами CI/CD и платформами автоматизации тестирования, включая GitHub, Jira, Jenkins и Selenium. - Упрощенное создание тестовых примеров и управление ими. Тестовые запуски - Оптимизированная координация всего процесса тестирования - Информационные панели и отчеты о деятельности для удобного управления и отслеживания тестов, этапов и проектов - Индивидуальные списки дел, фильтры и уведомления по электронной почте для получения аналитической информации в режиме реального времени и повышения производительности.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: testquality.com

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