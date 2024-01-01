Testpad — это удивительно простой инструмент управления тестовыми примерами, который заново изобретает ручное тестирование с помощью эффективного подхода с использованием контрольных списков. Удобнее, чем электронные таблицы. Более гибкий, чем тяжеловесное управление делами. Тратьте меньше времени на написание, больше времени на тестирование.

Веб-сайт: testpad.com

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