Testpad

Testpad

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Веб-сайт: testpad.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Testpad — это удивительно простой инструмент управления тестовыми примерами, который заново изобретает ручное тестирование с помощью эффективного подхода с использованием контрольных списков. Удобнее, чем электронные таблицы. Более гибкий, чем тяжеловесное управление делами. Тратьте меньше времени на написание, больше времени на тестирование.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: testpad.com

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