Testomat.io

Testomat.io

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Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию полностью видимой и прозрачной для всех членов команды: разработчиков, менеджеров по проектам и бакалавров. Он сосредоточил множество подходов к тестированию со смещением влево с глубокой интеграцией с автоматическими тестами и CI\CD. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет легко создавать тестовые сценарии, организовывать планы тестирования, управлять выполнением тестов и координировать гибкие процессы непрерывного тестирования. Встроенная встроенная интеграция автоматизации тестирования позволяет очень быстро импортировать тесты в систему управления тестированием. Встроенная живая документация и возможности совместной работы обеспечивают прозрачную видимость для всех одним щелчком мыши. Легко отслеживайте статус и охват тестирования и выбирайте правильные направления, просматривая расширенные аналитические отчеты. Testomat.io поддерживает классические тестовые сценарии и сценарии BDD (разработка на основе поведения) / Gherkin. Краткий обзор и основные функции: - Интеграция с современными платформами автоматического тестирования js - Ветвление и управление версиями для тестовых случаев, таких как git - Расширенная поддержка BDD с базой данных шагов и автодополнением - Расширенные готовые интеграции CI\CD (GitHub, GitLab, Бамбук, Дженкинс) - Отчеты и аналитика в режиме реального времени, включая ненадежные тесты, уведомления по электронной почте и в мессенджерах - Автоматически создаваемая живая документация и инструменты для совместной работы - Jira, встроенные интеграции Confluence - Импортеры из других TMS с возможностью конвертировать тесты в формат BDD и многое другое. .. Создайте мощное пространство для совместной работы без каких-либо барьеров. Получите управление тестированием благодаря простой интеграции автоматизации тестирования. Начните сегодня с системы управления тестированием testomat.io.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: testomat.io

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