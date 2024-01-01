TestLodge

TestLodge

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Веб-сайт: testlodge.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Удобный и продуктивный онлайн-инструмент для управления тестовыми примерами, позволяющий управлять вашими усилиями по тестированию простым и оптимизированным способом. TestLodge прост в использовании и позволяет командам контроля качества легко управлять своими тестовыми примерами и запусками тестов. Благодаря выбору из множества ведущих интеграций отслеживания проблем вы можете автоматически поднимать и обновлять проблемы для более эффективного сотрудничества между командами.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: testlodge.com

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