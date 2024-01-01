Testkube — это платформа оркестрации тестирования, которая предоставляет единую панель для всех ваших инструментов тестирования и определений тестов, запуска, масштабирования и создания отчетов. Результатом является более высокое качество сборки, более низкие затраты и более быстрый выход на рынок. Testkube предназначен для средних и крупных предприятий, создающих собственные облачные приложения.

Веб-сайт: testkube.io

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