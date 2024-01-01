Альтернативы - Testiny
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Qase
qase.io
Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing — это решение для краудтестинга, которое позволяет командам по обеспечению качества, продуктам, пользовательскому интерфейсу, проектированию, локализации и цифровым технологиям тестировать свои продукты и опыт в более чем 189 странах с участием более 90 000 профессионально провере...
Waldo
waldo.com
Waldo — единственное решение для тестирования без кода, созданное с нуля, без использования сценариев, позволяющее эффективно масштабировать автоматизацию тестирования и избавиться от необходимости выбирать между скоростью выпуска и качеством продукта.
JunoOne
juno.one
Работайте с juno.one! Повысьте эффективность работы, как никогда раньше. juno.one — это первоклассное ADLM-решение для компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, компаний по доставке программного обеспечения и интеграторов программного обеспечения по всему миру. В течение 30-дневно...
K2View
k2view.com
В K2view мы считаем, что каждое предприятие должно иметь возможность использовать свои данные, чтобы стать таким же прорывным и гибким, как лучшие компании в своей отрасли. Наша платформа продуктов данных обеспечивает надежное, целостное представление в режиме реального времени обо всем, что важно ...
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere — это система управления тестированием, ориентированная на простоту и эффективность. Разработанный для команд, которым нужен экономичный подход к обеспечению качества, он предоставляет необходимые инструменты, которые интуитивно понятны и просты в использовании. Ключевые особенности: • QA ...
TestCollab
testcollab.com
Test Collab — это современное программное обеспечение для управления тестированием, которое помогает командам по всему миру обеспечивать качество. С помощью TestCollab вы можете планировать процесс тестирования и сотрудничать с членами вашей команды в режиме реального времени. После завершения тесто...
Testworthy
testworthy.us
Наше видение состоит в том, чтобы помочь организациям добиться максимально желаемого результата с помощью нашего программного обеспечения для обеспечения качества. Миссия — обеспечить разработку высококачественных программных продуктов без ущерба для скорости, совместной работы и гибкости. Testworth...
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая те...
ReQtest
reqtest.com
Reqtest — это облачный инструмент, который помогает оптимизировать проекты внедрения и обслуживание системы. Благодаря функциям тестирования, составления требований, отслеживания ошибок и отчетов это единственный инструмент, который вам нужен для достижения успеха в обеспечении качества. У Reqtest б...
TestCaseLab
testcaselab.com
TestCaseLab — это передовой веб-инструмент для инженеров по контролю качества, работающих вручную. Легко управляйте своими тестовыми примерами и интегрируйте их с ошибками. трекеры в одном месте!
Testuff
testuff.com
Testuff — поставщик услуг управления тестированием на базе SaaS для управления и выполнения ручных и автоматизированных тестов программного обеспечения, а также для сообщения о дефектах.
TestGrid
testgrid.io
Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тести...
TestLodge
testlodge.com
Удобный и продуктивный онлайн-инструмент для управления тестовыми примерами, позволяющий управлять вашими усилиями по тестированию простым и оптимизированным способом. TestLodge прост в использовании и позволяет командам контроля качества легко управлять своими тестовыми примерами и запусками тестов...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и про...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с ...
Applitools
applitools.com
Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ult...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию пол...
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифро...
Tuskr
tuskr.app
Tuskr — это современное облачное программное обеспечение для управления тестированием, предлагающее ряд функций для улучшения процессов тестирования. Создавайте выразительные тестовые примеры с форматированным текстом, таблицами и скриншотами. Проводите гибкие тестовые прогоны, используя все тестовы...
UNGUESS
unguess.io
UNGUESS — это краудсорсинговая платформа для эффективного тестирования и получения реальной информации. Запустите эффективное тестирование. Привлеките настоящую толпу опытных людей. Получите ценную информацию и ответы в любое время. UNGUESS — это нечто большее, чем просто платформа для краудтестинга...