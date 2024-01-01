TestGrid

TestGrid

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Веб-сайт: testgrid.io

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тестирования, включая тестирование без кода на базе искусственного интеллекта, тестирование мобильных приложений, кроссбраузерность, визуальное тестирование пользовательского интерфейса и многое другое. Тестируйте любое приложение/веб-сайт в любом масштабе, гарантируя безупречную цифровую работу каждый раз.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: testgrid.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TestGrid, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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