Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тестирования, включая тестирование без кода на базе искусственного интеллекта, тестирование мобильных приложений, кроссбраузерность, визуальное тестирование пользовательского интерфейса и многое другое. Тестируйте любое приложение/веб-сайт в любом масштабе, гарантируя безупречную цифровую работу каждый раз.

Веб-сайт: testgrid.io

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