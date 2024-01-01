TestFit

TestFit

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Веб-сайт: testfit.io

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TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как подсчет парковочных мест, составление итераций и расчет рентабельности затрат, генерируя быстрые итерации концепции на основе ваших параметрических входных данных. Наши конфигураторы с искусственным интеллектом оптимизируют лучшие дизайнерские решения для каждого объекта, предоставляя в режиме реального времени информацию о дизайне, конструктивности и стоимости, чтобы вы могли сэкономить время на планировании объекта, снизить риск при заключении сделок и повысить потенциал всех ваших объектов. В TestFit еженедельно оценивается более 650 сделок и 80 000 единиц.
Категории:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Веб-сайт: testfit.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TestFit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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