TestFit — это платформа технико-экономического обоснования недвижимости, которая упрощает планирование объекта для застройщиков, архитекторов и подрядчиков, которые хотят максимизировать потенциал объекта и быстрее заключать правильные сделки. TestFit берет на себя утомительные задачи, такие как подсчет парковочных мест, составление итераций и расчет рентабельности затрат, генерируя быстрые итерации концепции на основе ваших параметрических входных данных. Наши конфигураторы с искусственным интеллектом оптимизируют лучшие дизайнерские решения для каждого объекта, предоставляя в режиме реального времени информацию о дизайне, конструктивности и стоимости, чтобы вы могли сэкономить время на планировании объекта, снизить риск при заключении сделок и повысить потенциал всех ваших объектов. В TestFit еженедельно оценивается более 650 сделок и 80 000 единиц.

Веб-сайт: testfit.io

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