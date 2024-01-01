Альтернативы - Test IO

CodiumAI

codium.ai

Создание содержательных тестов для занятых разработчиков. С CodiumAI вы получаете нетривиальные тесты (и тривиальные!), предлагаемые прямо в вашей IDE, так что вы можете писать умный код, создавать большую ценность и сохранять уверенность при работе. Код, как вы это имели в виду.