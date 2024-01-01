Уже более десяти лет Test IO является надежным партнером по тестированию для сотен знаковых брендов, тесно сотрудничая для предоставления исключительного качества продуктов клиентам по всему миру, а также создавая профессиональные возможности для более чем 400 тысяч (и их число растет!) Разнообразных участников. нашего международного сообщества краудтестеров. С тех пор как мы присоединились к NYSE: EPAM в 2019 году, мы активно расширяли свои возможности в сфере услуг по проектированию качества и профессиональному тестированию, сохраняя нашу давнюю позицию лидера в области крауд-тестирования и обеспечения качества, а также получив признание Gartner как лидера в сфере услуг по тестированию приложений.

Веб-сайт: test.io

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