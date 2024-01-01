Test IO

Test IO

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Веб-сайт: test.io

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Уже более десяти лет Test IO является надежным партнером по тестированию для сотен знаковых брендов, тесно сотрудничая для предоставления исключительного качества продуктов клиентам по всему миру, а также создавая профессиональные возможности для более чем 400 тысяч (и их число растет!) Разнообразных участников. нашего международного сообщества краудтестеров. С тех пор как мы присоединились к NYSE: EPAM в 2019 году, мы активно расширяли свои возможности в сфере услуг по проектированию качества и профессиональному тестированию, сохраняя нашу давнюю позицию лидера в области крауд-тестирования и обеспечения качества, а также получив признание Gartner как лидера в сфере услуг по тестированию приложений.
Категории:
Software Development
Инструменты тестирования программного обеспечения

Веб-сайт: test.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Test IO, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Browserling

browserling.com

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