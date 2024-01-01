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Terrakotta

Terrakotta

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Веб-сайт: terrakotta.ai

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Terrakotta is a power-dialer that lets sales reps leave AI-generated voicemails. Our first customers are Commercial Real Estate brokerages that use Terrakotta to clone their brokers voices, dial prospects and when no one answers, leave an A/B tested, personalized voicemail that gets a callback.

Веб-сайт: terrakotta.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Terrakotta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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